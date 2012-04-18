《离岸人民币焦点》伦敦高调迈向第二个离岸人民币中心

* 汇丰正发行首个将于伦交所上市的点心债,今日定价

* 英国财政部长称希望伦敦建成主要离岸人民币交易中心

* 伦敦具备不同时区和众多金融机构驻紮优势

* 中国政府正放开资本账户管制,将人民币推向全球

记者 陈敏

路透香港4月18日电---将伦敦建设成另一个离岸人民币中心的脚步越来越近.伴随英国政府激情洋溢的官方表态和业界切实的努力成果,伦敦有望在诸多备选城市中脱颖而出.

据路透周三获得销售文件,英国最大银行汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)正发行首个将在伦敦证券交易所上市的点心债,这不仅将人民币业务的客户拓展到欧洲,更释放出伦敦推进建设离岸人民币中心的明确信号.[ID:nSH0102317]

英国财政部长George Osborne在发言中称,希望伦敦成为离岸人民币交易的主要中心,以促进国内经济发展.伦敦在外汇和债券发行方面的杰出表现意味着其处于一个很好的位置,成为想在西方做交易的中国银行的中心.

"让伦敦成为这个领域的西方中心,从而给我们自己的经济带来诸多好处,是英国政府的理想."他并表示,汇丰是次发债进一步推动伦敦成为西方人民币中心的努力.

汇丰集团首席执行官Stuart Gulliver亦称,"我们很骄傲可以发行该笔债券.它象征着伦敦作为主要人民币国际交易中心的进一步发展,以及该市场表现出巨大潜力的早期迹象."

自香港成为离岸人民币中心并取得巨大成就之后,包括伦敦、新加坡、台湾在内的诸多经济体都表达了要成为下一个离岸人民币中心的强烈愿望,但中国政府一直未有明确表态.

伦敦金融城政府(City of London Corporation)周三发布报告称,伦敦的客户和银行间人民币存款已达到1,090亿元人民币,其中客户存款为350亿元,希望与数家大型银行联手将伦敦提升为人民币离岸交易中心.

与之相比较的是,已经发展近两年的香港人民币中心目前的人民币客户存款为5,662亿元.

汇丰此次拟发行的点心债预计可以得到Aa2/AA-/AA(穆迪/标普/惠誉)的评级,并于英国本地时间今日下午定价.此前,消息称中国国家开发银行[CHDB.UL]、农业发展银行和进出口银行拟发行在伦敦证券交易所上市的点心债,但迟迟未有下文.

**伦敦优势**

在目前可见的几个离岸人民币中心备选城市中,只有伦敦不处于亚洲时区,分析师认为这是其优势之一,相较于选择与香港位于同一时区的其他城市更具吸引力.

"伦敦有它自己独特的优势,它所在的时区可以延长人民币交易的时间,覆盖到更多地区."渣打银行分析师刘健恒称,"而且伦敦有很多欧美企业和金融机构驻紮,是一个重要的平台."

将伦敦建成离岸人民币中心的努力过去几个月一直在进行.香港金管局与英国财政部今年1月宣布成立一个由银行业代表组成的合作小组,推动香港与伦敦在离岸人民币业务发展方面的合作.

同日,金管局宣布筹备于6月底延长香港人民币即时支付结算系统的运作时间至15个小时,以帮助伦敦及欧洲时区其他金融中心的金融机构提供更长时间的运作窗口,通过香港的平台进行离岸人民币支付交易的结算.

中信银行国际中国业务首席经济师廖群指出,汇丰此举可能一方面是自己的商业需要,希望募集人民币在欧洲拓展业务,并培养欧美的人民币客户;另一方面也可能是对配合伦敦建立离岸人民币中心的表态.

"汇丰是英国最大的银行,如果伦敦成为离岸人民币中心了,对他来说是好事啊.它一头跨在香港,一头跨在伦敦,可以在人民币业务方面发挥很多作用."他称.

**人民币走向世界**

伦敦正急速推进人民币业务的更大背景是,中国以前所未有的速度放松对资本项目和市场的管制,并宣布了一系列具有里程碑意义的举措.

中国央行宣布自4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一;外管局并随即表示,将对银行结售汇综合头寸实行正负区间管理,允许机构卖空美元.

而各种金融基础设施亦得到积极建设和推进,为人民币真正走向全球做技术准备.

中国央行此前表示,将组织开发独立的人民币跨境支付系统(CIPS),连接境内外直接参与者,处理人民币贸易类、投资类等跨境支付业务,预计1-2年时间建成.

该系统能覆盖主要时区(亚、非、欧、美)人民币结算需求,业务处理时间将由过去8小时提升至17小时.

中银国际金融产品部董事总经理王卫指出,这一系统建成后,包括纽约、伦敦、新加坡等不同时区的主要金融城市,都有望设立独立的人民币清算行,并直接接入中国央行的CIPS平台,对做大人民币的全球市场,推动人民币国际化并实现资本项下开放意义非凡.

而在债券市场方面,香港金管局、马来西亚国家银行及欧洲清算银行3月时已联合宣布,推出跨境债券投资及交收试行平台,以提升亚洲区的发债能力,并增加亚洲区债券对欧美投资者的可见性.(完)