〔香港个股〕光大国际称知晓外界对副主席李学明身份的疑虑,其没参与公司日常业务

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月18日电---对于光大国际(0257.HK)副主席李学明与前重庆市委书记薄熙来有亲戚关系的传闻,光大国际周三表示,现阶段未能就李学明身份进行判定,不过董事会已经意识到外界的疑虑,因此已安排董事进行专门的查询,相信一周左右会有结果.
光大国际主要在中国从事环保能源和水务,其执行董事兼行政总裁陈小平在周年股东大会后向记者及分析师做出上述表示.他指出,公司副主席李学明没有参与公司的日常业务运作,公司各项业务正常.
"有关传闻,与本公司没有任何关系,也不会影响公司及其子公司的发展和日常运作."他说.
一名不愿具名的美资分析师称,近日市场上流传李学明与前重庆市委书记薄熙来有亲戚关系,导致光大国际股价受压,上周五盘中一度大跌逾9%,惟公司方面没有作出任何评论.
陈小平称,李学明是于2003年由大股东中国光大集团推荐出任光大国际董事,对光大国际的发展提出专业、客观及具建设性的意见,但不直接参与公司管理或日常运作,而公司管理及日常运作由管理委员会负责.
他并称,李学明由于身体抱恙而未能来港出席股东会,但会前会后都有电话联络."从昨天通电来判断,他(李学明)是完全自由的."
陈小平强调,公司的发展和日常运作完全正常健康地推进,最近还在开发新区域项目上取得成果.
光大国际周三收涨0.61%,报3.29港元.(完)
浏览光大国际其他新闻,请点选[0257.HK-CMN]
--记者 雷美珍; 审校 屈桂娟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。