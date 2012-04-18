〔香港个股〕熔盛重工澄清淡水河谷并未拒收三条大船,双方合作正常进行中

路透香港4月18日电---中国最大民营造船企业--熔盛重工集团(1101.HK)周三表示,内地报纸有关淡水河谷(VALE5.SA)(VALE.N)6210.HK拒收公司三条大船的报导严重失实.

内地《经济参考报》今天刊发的报导提到,熔盛重工承建的淡水河谷三条大船已经建成,但遭淡水河谷以各种理由拖延接船,目前仍停靠在熔盛重工码头.报导指,该三条大船分别为"淡水河谷•董家口号"、"淡水河谷•河北号"和"淡水河谷•大连号".

对此,熔盛重工表示,"董家口号"已于4月9日正式交付淡水河谷,并离开码头,而文中提及的"大连号"亦正在进行试航,并不在船厂的码头上.

"剩余超大型矿砂船(VLOC)的生产和交付计划正常进行,且并未到约定的交船期.中国熔盛重工与船东的合作亲密无间,因此该报导内容严重失实."公司称.

熔盛重工表示,该失实报导严重损害了公司声誉,集团保留采取进一步措施的权利.

熔盛重工今日逆势收低2.78%,报1.75港元;过去一个月累计下滑逾三成.

香港恒生指数.HSI今日收盘则扬升1.06%.(完)

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