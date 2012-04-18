〔香港个股〕熔盛重工澄清淡水河谷并未拒收三条大船,双方合作正常进行中

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月18日电---中国最大民营造船企业--熔盛重工集团(1101.HK)周三表示,内地报纸有关淡水河谷(VALE5.SA)(VALE.N)6210.HK拒收公司三条大船的报导严重失实.
内地《经济参考报》今天刊发的报导提到,熔盛重工承建的淡水河谷三条大船已经建成,但遭淡水河谷以各种理由拖延接船,目前仍停靠在熔盛重工码头.报导指,该三条大船分别为"淡水河谷•董家口号"、"淡水河谷•河北号"和"淡水河谷•大连号".
对此,熔盛重工表示,"董家口号"已于4月9日正式交付淡水河谷,并离开码头,而文中提及的"大连号"亦正在进行试航,并不在船厂的码头上.
"剩余超大型矿砂船(VLOC)的生产和交付计划正常进行,且并未到约定的交船期.中国熔盛重工与船东的合作亲密无间,因此该报导内容严重失实."公司称.
熔盛重工表示,该失实报导严重损害了公司声誉,集团保留采取进一步措施的权利.
熔盛重工今日逆势收低2.78%,报1.75港元;过去一个月累计下滑逾三成.
香港恒生指数.HSI今日收盘则扬升1.06%.(完)
浏览熔盛重工其他新闻,请点选[1101.HK-CMN]
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。