《香港报摘》--经济日报4月19日

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 要闻版头条:
--正当市场观望内地何时下调存款准备金率之际,新华社深夜引述人民银行负责人明确表示,货币政策将适时适度预调微调,支持国民经济实现平稳较快发展,并通过适时下调存款准备金率、逆回购操作、央票等3招,稳步增加流动性供应.
* 其他:
--自本周二起招股的海通证券H股,市场消息指其国际认购昨再获华夏基金、南方基金等中资成为主要投资者(Anchor Investor),并已获足额认购.
--随着金价走势疲弱、内地访港游客增长放缓,投行瑞信对部分香港珠宝商的盈利前景表示忧虑,并将六福集团(0590.HK)及周大福(1929.HK)的目标价分别下调53%及19%.
--马鞍山钢铁(0323.HK)今年首季由盈转亏,蚀4.68亿元人民币,每股亏损0.06元.
--信德集团(0242.HK)订立临时协议出售尖沙咀星光行一篮子物业,代价为6.45亿港元,较去年底独立估值有72%溢价.
--香港证监会就美国资产管理公司Tiger Asia涉嫌进行内幕交易案早前上诉得直,并将继续向Tiger Asia有关方面提出诉讼,惟Tiger Asia及其3名人员向上诉庭提出要求上诉至终审法院.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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