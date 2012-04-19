《香港报摘》--信报4月19日

* 头版头条:

--随着人民币逐步国际化带来庞大的商机,伦敦正急起直追香港,冀成为离岸人民币业务中心.

* 其他:

--腾讯(0700.HK)股价创出历史新高,市值突破4,364亿港元,位列全球市值第14大的科网公司.

--投行花旗预计,海通证券(600837.SS)H股上市第10个交易日将入选MSCI指数,并带动追纵该等指数的基金需要购入6,700万美元的股份.

--富力地产(2777.HK)董事长李思廉突然减持公司股份,套现近1亿港元,据了解该批股份为李思廉转赠其女儿作为18岁生日礼物.

--太平洋航运(2343.HK)称,截至本周一为止,小灵便型乾散货船今年三分之二的收租日已经订约,日均租金按年下跌近20%.

--永泰地产(0369.HK)发出通告澄清,该公司正就一项可能涉及旗下南联地产(1036.HK)的交易和企业重组,当中可能的方案包括南联向永泰的股东作出实物分派,但不涉及将南联私有化.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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