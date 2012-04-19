《香港重要政经日程》--4月19日-4月25日

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
=====================今日香港主要政经消息==========================
4月19日(四)
-- 安徽海螺水泥(0914.HK)一季度业绩.
-- 钧濠集团(0115.HK)年度业绩公布.
-- 经纬纺织机械0350.HK一季度业绩.
--10:00 华南投资(0159.HK)股东特别大会.
--10:30 太平洋航运(2343.HK)股东周年大会.
--11:00 利兴发展(0068.HK)股东周年常会.
--14:15 罗兵咸永道(PwC)记者会.
--14:30 中国移动(0941.HK)记者会.
--14:30 国泰君安国际(1788.HK)股东周年大会.
--16:30 香港1-3月失业率.
=====================近日香港主要政经消息==========================
4月20日(五)
-- 中国移动(0941.HK)公布首季业绩.
-- 江南集团(1366.HK)首日挂牌.
-- 重庆钢铁(1053.HK)公布首季业绩.
-- 重庆农商行(3618.HK)公布首季业绩.
-- 城市电讯(1137.HK)公布中期业绩.
-- 金沙中国(1928.HK)召开董事会商议末期股息.
-- 四川成渝高速公路(0107.HK)公布首季业绩.
-- 天节水业(0840.HK)公布首季业绩.
--09:30 广汽集团(2238.HK)在中国举行股东特别大会.
4月23日(周一)
-- 公布3月份消费物价指数(CPI).
-- 阿里巴巴1688.HK公布首季业绩.
-- 兖州煤业(1171.HK)公布首季业绩.
-- 潍柴动力(2338.HK)公布首季业绩.
-- 山东墨龙(0568.HK)公布首季业绩.
--09:00 兖州煤业(1171.HK)在中国召开股东特别大会.
--09:30 中国水业集团(1129.HK)股东特别大会.
--11:00 上实控股(0363.HK)股东特别大会.
--14:30 利福国际(1212.HK)周年股东大会.
--15:00 壹传媒(0282.HK)股东特别大会.
--16:30 港交所(0388.HK)周年股东大会.
4月24日(周二)
-- 公布3月份进出口数据.
-- 中国南车(1766.HK)公布首季业绩.
-- 华能国际(0902.HK)公布首季业绩.
-- 华电国际(1071.HK)公布首季业绩.
-- ASM太平洋(0522.HK)公布首季业绩.
-- 北京北辰(0588.HK)公布首季业绩.
-- 凯德商用6813.HK公布首季业绩.
-- 东方电气(1072.HK)公布首季业绩.
-- 海信科龙(0921.HK)公布首季业绩.
-- 东北电气(0042.HK)公布首季业绩.
-- TCL通讯2618.HK公布首季业绩.
-- 新疆金风科技(2208.HK)公布首季业绩.
--10:00 中国动物保健品(0940.HK)在新加坡召开股东周年及特别大会.
--11:00 新世界百货(0825.HK)股东特别大会.
--11:30 东亚银行(0023.HK)周年股东大会.
*4月25日(周三)
-- 鞍钢(0347.HK)公布首季业绩.
-- 比亚迪(1211.HK)公布首季业绩.
-- 中国交通建设(1800.HK)公布首季业绩.
-- 中国人寿(2628.HK)公布首季业绩.
-- 中国联通(0762.HK)公布首季业绩.
-- 中远太平洋(1199.HK)公布首季业绩.
-- 中兴通讯(0763.HK)公布首季业绩.
-- 金隅股份(2009.HK)公布首季业绩.
-- 中海集运(2866.HK)公布首季业绩.
-- 山东晨鸣纸业(1812.HK)公布首季业绩.
-- 昆明机床(0300.HK)公布首季业绩.
-- 华彩控股(8161.HK)公布首季业绩.
-- 天津创业环保(1065.HK)公布首季业绩.
-- 峻凌国际1997.HK公布首季业绩.
-- 山东新华制药(0719.HK)公布首季业绩.
--09:00 山东墨龙(0568.HK)在中国召开周年股东大会.
--10:00 康哲药业(0867.HK)召开周年股东大会.
--14:30 达芙妮国际(0210.HK)周年股东大会.
--16:00 马斯葛(0136.HK)特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
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