《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月19日

路透香港4月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7609港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收低82.79点,或0.63%,报13,032.75点.因科技业巨擘IBM( IBM.N )和英特尔( INTC.O )的业绩平淡无奇促使投资人获利了结.[ID:nSB8533145] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 206.010 1.32 33975 15.988 -0.57 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 12.080 0.17 39170 3.750 0.27 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 55.020 -0.05 130266 85.401 -0.52 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 39.400 -1.23 67635 20.385 -0.07 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 144.850 1.17 46445 11.242 -0.52 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 106.070 -0.52 25705 8.232 0.15 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.250 0.45 306666 68.684 0.49 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 53.630 0.00 13906 4.162 -0.19 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.000 -0.99 679378 13.194 -0.35 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 21.600 -1.32 27939 16.764 -0.10 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 22.330 -0.04 23483 4.333 -0.63 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.600 -0.69 5705 3.353 -0.22 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 14.870 0.95 4896 1.154 -49.60 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.530 -1.56 14602 0.393 -1.82 (完) --整理 雷美珍