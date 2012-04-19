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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 08:33 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月19日

路透香港4月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7609港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周三收低82.79点,或0.63%,报13,032.75点.因科技业巨擘IBM(IBM.N)和英特尔(INTC.O)的业绩平淡无奇促使投资人获利了结.[ID:nSB8533145]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  206.010    1.32      33975            15.988      -0.57
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.080    0.17      39170             3.750       0.27
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.020   -0.05     130266            85.401      -0.52
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   39.400   -1.23      67635            20.385      -0.07
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  144.850    1.17      46445            11.242      -0.52
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  106.070   -0.52      25705             8.232       0.15
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.250    0.45     306666            68.684       0.49
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   53.630    0.00      13906             4.162      -0.19
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.000   -0.99     679378            13.194      -0.35
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   21.600   -1.32      27939            16.764      -0.10
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   22.330   -0.04      23483             4.333      -0.63
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.600   -0.69       5705             3.353      -0.22
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   14.870    0.95       4896             1.154     -49.60
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.530   -1.56      14602             0.393      -1.82 (完)

  --整理 雷美珍

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