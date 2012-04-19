《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月19日

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透香港4月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7609港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收低82.79点,或0.63%,报13,032.75点.因科技业巨擘IBM(IBM.N)和英特尔(INTC.O)的业绩平淡无奇促使投资人获利了结.[ID:nSB8533145] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 206.010 1.32 33975 15.988 -0.57 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.080 0.17 39170 3.750 0.27 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.020 -0.05 130266 85.401 -0.52 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 39.400 -1.23 67635 20.385 -0.07 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 144.850 1.17 46445 11.242 -0.52 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 106.070 -0.52 25705 8.232 0.15 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.250 0.45 306666 68.684 0.49 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 53.630 0.00 13906 4.162 -0.19 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.000 -0.99 679378 13.194 -0.35 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 21.600 -1.32 27939 16.764 -0.10 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 22.330 -0.04 23483 4.333 -0.63 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.600 -0.69 5705 3.353 -0.22 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 14.870 0.95 4896 1.154 -49.60 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.530 -1.56 14602 0.393 -1.82 (完) --整理 雷美珍
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。