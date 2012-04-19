《香港报摘》--其他报纸重要消息4月19日

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 明报:
--中国奥园(3883.HK)今年首季未经审核合约销售额达约9.05亿元人民币,按年增加约44%,主要受总销售面积增长带动.
* 星岛日报:
--里昂证券的报告指候任特首梁振英上台之后,将增加供应从而扭转楼市升幅预期,故告诫投资者未来五年均不宜再沾手本地地产股.
* 苹果日报:
--德银以及花旗的报告引述中国动向(3818.HK)管理层称,公司的第三大分销商宝胜(3813.HK)决定辞职,并将相关约220间分店安排由中国动向的联营公司接手管理,而这些分店占中国动向去年销售约7%.
* 东方日报:
--因核数师辞任而于3月15日停牌的博士蛙(1698.HK)被恒生指数公司剔出一连串指数,理由是博士蛙自上月中停牌至今仍未复牌.
* 文汇报:
--农业银行(1288.HK)(601288.SS)日前于深圳与12家海外金融机构签署合作协议,就人民币跨境结算、风险参与、美元清算等多项金融服务展开合作.
--YGM贸易(0375.HK)正在初步讨论可能收购英国知名服装品牌Aquascutum于亚洲以外地区专利.
* 大公报:
--东亚银行(0023.HK)旗下东亚联丰投资推出亚太区多元收益基金,主要投资于亚洲高息债、房地产信托及高息股,预期初期规模约3,000万美元,首次派息年利率约7%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
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