更正:〔中国金融〕3月末超储率高达2.2%令近期调降存准可能性降低--分析师

(内文第一段中3月末备付金应为"1.8万亿",非"1.8亿")

路透香港4月19日电---中国央行负责人近日透露,3月末金融机构备付金达1.8万亿元人民币,备付率(超额存款准备金率)为2.2%,处于高位水平.显然,这一数据显示银行体系流动性处在相当充裕的状态.

分析人士根据经验分析指出,当季末的超储率超过2%,平均超储率在1.6%左右的水平时,金融机构的流动性都相对稳定.因此近期下调存款准备金率的可能性较低.

但考虑到保持经济稳定增长的需要,结构性的定向宽松可期.

央行在接受新华社专访时同时表示,下一步将灵活调节银行体系流动性.综合考虑外汇占 款流入、市场资金需求变动、短期特殊因素平滑等情况,合理采取有针对性的流动性管理操作.[ID:nSB1497708]

"如果今年平均超储率能保持在1.3%,季末能达到2%,流动性的状况还是相对比较松的,"兴业银行首席经济学家鲁政委称,"央行今年还是会保持结构性的定向宽松,以保持经济的稳定增长."

历史数据显示,流动性最为紧张的2011年,平均的超储率仅为1.1%,而季末仅在1.8%左右.

鲁政委指出,流动性进一步放松的方向已经确定,但央行会根据实际情况调整."逆回购操作、下调存款准备金率、 央票到期释放流动性等都是央行可以选择的工具."他称.

央行负责人指出,将采取有针对性的流动性管理操作,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.

央行同时指出,将继续实施好稳健的货币政策,综合采取有效措施,适时适度预调微调,引导货币信贷平稳适度增长,保持银行体系流动性处于合理水平,支持国民经济实现平稳较快发展.(完)