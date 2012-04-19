〔香港个股〕北京控股担保子公司发行8亿美元十年期优先票据,息率为4.5%

路透香港4月19日电---主要在北京市从事消费及公用事业的北京控股(0392.HK)周四称,拟担保其子公司发行本金额为8亿美元的十年期优先票据,息率为4.5%.

该公司在公告中称,票据发行估计所得款项净额将为7.91亿美元,发行人即其全资附属公司杰益投资拟向北京控股垫付票据所得款项,而北京控股将利用此笔资金偿还现有债务以及作为一般营运资金及企业用途.

美银美林(BAC.N)、汇丰(0005.HK)及摩根士丹利(MS.N)为票据发售及销售的联席全球协调人.

北京控股周三收盘报46.95港元,过去一个月累计跌3.5%.(完)

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