〔港报财经评论〕业绩料标青,神州数码宜收集--经济日报4月19日

业绩料标青,神州数码宜收集 /林瑞芬

股市地雷多搵食认真难.大市近半个月上落中,但配股减持不停,市场消息指中升(0881.HK)大股东General Atlantic以每股15.38港元配售6,500万股旧股,该股昨在沽压跌3%,收报15.52港元.综合近月都有新秀丽(1910.HK)基金股东减持,不知基金缺水或有更好投资?今时今日,股市地雷可不少,又要担心所投入股突配股或供股,又担心帐目被传媒或券商质疑,又担心行业前景黯淡.想避难到国企或红筹股,都可能难逃一跌,如上周又发生光大国际(0257.HK)被掀疑卷入”薄家风暴”而令股价急挫事件.散户搵食认真难!

现阶段做推介,都步步为营,散户自保还是严守止蚀.感觉市场选择太少,基金经理对真的有实力,不做假股份更珍惜抱紧.当中,神州数码(0861.HK)可能是.集团为联想(0992.HK)分拆出来,主攻整合IT服务提供业务.于2001年6月上市以来已有十多个年头,如帐目有做假,管理层管治能力受质疑,应该不会存活至今!基金惜售走势可人.神州数码靓到晕,目前仍坚守在10天、20天及50天平均线上,与恒指或国指已失守50天线有别,相信最主因是基金惜售,等6月中旬公布佳绩.其佳绩是有数得计,截至2012年3月底止如无意外,集团全年盈利会录得增幅.截至2011年12月底止九个月,录得营业额530.51亿元,增长25.17%;归于母公司盈利为10.51亿元,增长26.7%,已超过前一年盈利水平.

事实上,大市不上不落,一来缺乏实质经济趋于强劲反弹之催化剂,二来缺乏强而有力的政策落实支持,三来回归基本,看驱动指数的重磅类内银股,下周又要公布首季度业绩.据花旗集团发表研究报告指出,除了重农行(3618.HK)将于本周五公布外,其他内银将会在下星期公布,预计整个行业首季的盈利增长,将会由去年的38%大幅下跌至17%,这主要受累于净息净扩大放缓、资产负债表及手续费收入增长按年下跌,以及成本收入比率改善减少.大型银行,预计农行(1288.HK)表现最强劲,按年增26%,受惠手续费增加及信贷成本减少.另一方面,建行(0939.HK)及中行(3988.HK)相对表现较弱,料分别按年升12%及10%.不过,小型银行的盈利增幅仍然有可能跑赢大型银行.(012)

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提高金融拨备,无损内银盈利 /余少文

中国股市显着反弹,刺激中资股回升,但市场缺乏利好消息,后市动力仍不足,幸好财政部虽提高金融企业的一般准备金额计提比例,料不会影响银行盈利以及派息,大市减少一个利淡因素.H股开始派发首季业绩,市场不抱期望,中央各部委开始或已在不同行业的政策作微调,如交通运输部研究取消一级公路收费.虽然短期内不会推出相关政策,一直看好的公路股是利淡消息,因为会增加公路股经营的高速公路的竞争,公路收入或会下跌,可能影响公路股日后派息,要密切留意公路政策变化.

而财政部亦公布”金融企业准备金计提管理办法”,除了将一般准备金余额不低于风险资产期末余额,由1%上调至1.5%外,金融企业信贷资产的标准风险系数也作出调整,正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类的减值准备计提比例,由1%、2%、25%、50%和100%分别上调至1.5%、3%、30%、60%和100%,担心银行增加拨备,会影响盈利和派息.中国证券商华泰联合证券指出,银行基本上仍未达标,但跟其他券商都认为不会影响利润和派息,而相关办法目的是希望增强金融机构对金融风险的抵御能力.

若然相关办法不影响内银股派息,则按彭博综合证券商预测数字后,今明两年平均预测息率分别为4.6厘和5.1厘,即使扣除10%股息税,仍有4厘以上息率,又以工行、中国银行(3988.HK)和农业银行(1288.HK)预测息率最高.只是对于内银股今年盈利增长仍有忧虑,如10%盈利增长会否阻碍股价上升,加上中国经济未见起色,净息差易跌难升,券商会否向下修订内银股盈利预测等,都会对内银股股价带来不稳定走势.

但过去一个月上落走势则令技术指标中的保历加通道收窄.过去多次指出,保历加通道每当显着收窄,都反映大市处于静极思动状况,但不会显示方向,后市可急升也可急跌;如今年2月曾出现保历加通道收窄现象,国指最后由11,500点跌至10,500点水平,故目前宜先观望,待大市出现明确方向后才决定后市策略未迟.(010)