〔港报财经评论〕霸权时代与大茶饭--信报4月19日

霸权时代与大茶饭 /习广思

股市进入一个轻微risk-on/risk-off的状态,例如近期市场情绪被西班牙卖债事件主导,投资者大多时候只能猜度,而美股调整压力遇上企业业绩,因而波动性提高.尽管A股回稳为港股带来一定支持,但港股短期难见大升,炒作上落格局仍在.强势股继续保持强势,濠赌股继续保持强势,科技股中,腾讯(0700.HK)股价创新高,花旗预测见295港元,因为其apps有爆炸性增长.分析员的乐观,在facebook上市后能否维持?反弹市中,虽然未见垃圾乱飞,但部分落后弱势股见支持回升.目前入市买强势股值博率较高,反之买弱势股,则应抱着逆市思维,甚至抱有中长线目光.

不要忘记练乙铮的板块论分析,梁特首支持者均属香港二线权力,所谓”恒隆大翻身”、”CY风险”等等揣测是否存在?霸权时代市民等收场.里昂看淡香港地产股,是年初的事,直指本港楼市调整可长达24个月.昨天里昂再以”新特首新时代”为题发文指,过去10年,香港地产牛市非凡增长,远远跑赢人均收入,但楼市供应很快因为新特首主张提高供应(pro-supply)而改变,未来五年内,没有理由买住宅发展商股票.

市场焦点落在西班牙身上,再重看欧债漩涡,政治风险亦在增加.2012年是政治年,俄国已变、香港变局,中国换届,这一年获全世界媒体史无前例的关注,美国大选要到下半年才进入高潮.欧洲方面,蜜月期过后,政治风险正在浮现中.法国第一轮总统大选将在本周日举行,萨尔科齐正处于弱势.面对近9%的失业率,政府债务占GDP比重146%,萨尔科齐如何打他的经济牌?

早两日他似是而非地指,欧央行应该扮演促进增长的角色,并不损独立性.说穿了,即是叫欧央行放水,却又含糊其词,德国闻之立即发炮还击.然后,萨尔科齐抨击西班牙左派政府造成负债累累,立即被对手讥讽他没资格谈国债,因为法国一样是负债累累.只不过,其对手也好不了多少,主张共同发行欧罗债券,结果也只会与德国开火而已.如此种种都是市场隐藏的政治风险.这一刻,政治风险未必是主导股市升跌的因素,但不要忘记,如果这是一个政策市、大选年,政治变局是中长线不得不看的风险.正如香港楼市,“CY风险”是否存在?谁敢说完全没有?人心难测,就是市场要面对的变数.(B04)

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似是暴风雨前夕 /苏子

欧洲央行的理事Bonoit Coeure表示,欧洲央行可以透过欧猪的国债同时出售非欧猪国债的对冲手段来把居高不下的西班牙债息推低,此手段的好处是不会把流动性增加而引致通胀恶化的后果;故看来欧洲央行已有充分准备阻止因西班牙债息继续上升而导致欧债危机面对爆破的问题.因此,近日市场虽然已见藉西班牙债息飙升而翻炒欧债危机,但对欧罗汇价应不致造成新一轮单边下跌浪,估计兑美元在1.30心理关口附近可提供足够的支持力,不致出现顺利破关而下的恶劣走势.

欧罗兑美元近两周这种窄幅上落的走势,其实甚有暴风雨前夕的味道.目前看来国际大户是希望把欧罗兑美元向上推高,从而成功出现重大技术性突破,只是暂时欠缺足够的理据把汇价大幅推高而已.因为没有令人信服的理据配合,国际大户即使把汇价大幅推高至某些重要阻力位以上,但却未必能迫使市场上众多的大淡友甘心情愿地作出止蚀的行动,这些大淡友反而更会继续采取逢高沽出的策略,故把汇价贸然向上推高的话,便等于为这些大淡友提供绝佳价位入市建立短仓,浪费”子弹”.

因此,投资者宜留意稍后欧罗兑美元向上作出突破时是否有基本因素配合,如只是技术性破位,并没有任何消息数据配合的话,那便要提防此破位可能又是假突破了,故采取追买策略的话可能会损手收场.欧罗兑美元若要成功破关而上,应与美元整体走势全面转弱有关.毕竟欧债危机在可见的将来只会是没完没了,难望有一次性的解决方案出现,因此要欧罗兑美元转弱为强,而又能够令一众淡友甘心情愿地去作出止蚀行动的话,最佳的途径便是有一些消息数据令市场确信美元会启动新一轮下跌浪.

若然美元出现既急且劲的下跌浪,届时市场肯定会把什么欧债危机抛诸脑后,并有胆识大手地买入欧罗兑美元,从而迫使汇价成功向上作重大突破了.目前汇市正处于暴风雨前夕,而市况持续横行上落,争持不下,估计与市场要看多一些消息数据来推测联储局会否真的启动QE3措施,故不敢推动汇市打破近期的闷局有关.估计联储局稍后有较高机会启动QE3措施,故相信美元最终会显着下挫,从而令欧罗兑美元出现令一众淡友感到侧目的上升浪.(B10)