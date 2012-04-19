〔港报社评〕西班牙拍债虽险,银行危机更堪忧--信报4月19日

西班牙今天标售2年期及10年期国债,备受市场瞩目.若标售顺利,则欧债危机重临风险可望暂时得到纾缓.然而,由于西班牙经济如今处于深度低迷状态,银行业不良贷款比率2月份再创新高,令该国公共债务危机转化为银行危机,风险可以说迄今仍在发酵.上周西班牙国债收益率飙升,市场避险情绪高涨.本周一,10年期国债一度攀上6厘15高位,令西班牙触发新一轮欧债危机忧虑升温.幸而周二该国标售一年期和18个月期国债,拍卖结果有惊无险,共筹得逾31亿欧罗,超出标售30亿上限.从最新演变形势看,欧洲央行推出了两轮”长期再融资操作”(LTRO),虽化解了银行流动性短缺危机,但注入流动性提振市场的信心效应,不仅随着时间流逝而淡化,且负面效果如今落入市场眼帘.

很明显,意大利和西班牙的主要银行一直依赖LTRO提供的低息贷款购买本国国债,此举无疑有助拉低举债息率,也可以使拍卖国债顺利完成,但却进一步扩大商业银行卷入主权债务漩涡的深度,并将主权债务风险重新渗透到银行体系之中.国际货币基金组织前天发表最新报告,预测今年西班牙国内生产总值将下降1.8%,较西班牙政府估计萎缩1.7%还低.公共赤字占GDP今年达6%,高于目标5.3%;明年赤字水平仍高达5.7%,同样无法达致3%要求,意味财政紧缩力度易增难减,令经济复苏更遥遥无期.

从欧罗区整体经济形势看,国基会预测欧罗区今年经济将萎缩0.3%,明年只能轻微增长0.9%,可见指望经济好转来强化负债国的偿债能力,在未来2年,看来路途可望而不可及.本周末段,国基会与世界银行、G20财长和央行行长都相继举行会议,将集中讨论向国基会注资问题.据悉,日本正考虑向国基会贷款约600亿美元,以协助强化抵御欧债危机的”防火墙”.如今在”防火墙”和欧洲央行纾困所维系的市场信心下,危机外溢的风险暂时得以掩盖.然而,西班牙银行危机风险却不断升高,令市场不安.该国央行前天批准所有商业银行清理不动产损失进行资本重组.如今银行的不良贷款比率升至18年来高位,西班牙银行业在重整资产负债表过程中,不排除部分银行在满足资本金需求时面临困难,引发西班牙陷入向外求援的险境.(A02)