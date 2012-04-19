〔港报社评〕由港铁加价赚到尽,看社会变革的土壤--明报4月19日

港铁去年赚大钱,仍然宣布今年6月起加价5.4%,实行赚到尽,引起各方强烈反弹,其中立法会交通事务委员会更通过无约束力议案,要求港铁在巨额盈利下搁置加价.港铁受法规保障,若我行我素地坚持加价,市民也无可奈何,但是所激发民愤会形成巨大压力,迫使政府收紧规管港铁加价机制,例如有立法会议员和政党要求行政会议审批港铁加价等.所以,若港铁罔顾社会责任,背离公众利益,有可能自食恶果,面对严厉规管.

港铁藉特殊政策赚大钱,罔顾社会责任使人愤慨.港铁去年劲赚147亿元,创下收入最高纪录,股本回报率超过10%,以公用事业而言,亮丽业绩羡煞旁人,但是,港铁仍然按票价可加可减机制,加价5.4%,估计车费可多收超过6亿元.市民于交通开支日益沉重,港铁得到政策照顾下赚大钱,却不饮水思源,机械化地启动加价机制,要市民多贡献逾6亿元,其赚到尽心态,罔顾社会责任,引起市民极大愤慨.

官商勾结让梁振英冒起,商家换脑袋才长赚长有.候任特首梁振英评论港铁票价加幅,言语之间也不以为然,他认为检讨港铁可加可减机制,应考虑3个因素,包括市民负担能力、港铁地产项目利润、票价水平是否与服务质素符合等.政制发展迈向双普选,整体社会氛围会有微妙变化,未来的日子,商家若不调整赚到尽心态,让社会互动变得较为公平合理,则他们会大大落后于形势.在较公平游戏规矩下大家一齐赢,才是商家应有的取态,而唯其如此,商家才可以长赚长有,而非出现一家赚钱万家愁、最终反噬商家的局面.(A04)