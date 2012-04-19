〔港报社评〕放弃执法,助长霸地歪风--文汇报4月19日

香港非法占用官地来兴建违例搭建物越趋严重,审计署昨发表报告,指出地政总署去年接获有关个案较2008年增加15%,但检控个案却减少82%,显示地政总署未能有效侦察官地被霸占.官地是全港市民财产,地政总署肩负管理土地之责,多年来却坐视官地屡被霸占,检控个案寥寥可数,反映地政总署敷衍塞责,有法不依,不单令库房承受巨大损失,而且更造成不良先例,令外界误以为霸地僭建成本极低,更加有恃无恐.当局应加强对地政总署问责,研究设立指引,要求署方在接到投诉后一定时间内必须完成调查及检控,并调拨资源增加人手,提升执法能力.

根据现行的”时效条例”,官地或港府产业被霸占60年或以上,霸占者可将土地或物业租售图利,意味在地政总署的不作为之下,政府的土地资源有机会被变成私人资产.打击霸占官地,关键在于有效执法.当局必须加强对地政总署问责,设立机制确保每一宗投诉都得到跟进及处理.不过,地政总署的地政主任人手长期不足,根本难以应付僭建、调查官地以及各种实务性工作.

监于未来处理僭建工作极为繁重,当局有必要及早调拨资源,增聘人手,并可研究将地政主任的部分工作分拆出来,让他们集中精力处理僭建及霸占官地问题,增加执法效率.同时,现行法例对霸占官地的最高罚款只为1万元,当局有必要加强刑罚,并且可根据霸占土地收益作为罚款的参考,增强法例的阻吓力.(A04)