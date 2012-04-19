〔港报社评〕纵容霸官地,损管治威信--星岛日报4月19日

香港乡郊地区非法占用官地,一宗跨世纪个案拖至今天都未解决.港府执法不力,形同变相纵容,削弱管治威信,而且助长霸地歪风,私人滥占公共资源,导致日后局面难于收拾.审计报告揭发当局处理违规占地不力,例子之一是元朗大棠荔枝园,有三分一的面积是占用了郊野公园的公共用地.元朗地政处18年前已经知道了,再由1996年起向荔枝园的营办人先后发出了12封警告信,要其拆卸园内违例建筑物,又8次拒绝了营办人的短期租约申请.

地政总署解释,土地管制面对两大困难,包括面积广大,以及非法占用官地的现行罚则未能发挥足够阻吓作用.地政总署要管理三万多公顷官地,占全港土地面积差不多30%,不少位于偏远地区,固然无法全面盯紧.不过,不少占用官地的个案,是由民间揭发和举报.民间行动帮了政府不少忙,尽了”好市民”责任,政府却执法迟缓,导致一些投诉人抱怨政府是否”睁一眼闭一眼”,或者怯于新界的复杂环境而”欺善怕恶”.

审计署报告建议,调整这个在40年前定下的罚款水平,而且仿效针对楼房僭建的处罚方式,引进按日计算判处罚款的模式.现时完全脱离社会发展步伐的罚款机制,确实需要现代化.乡郊非法占用官地,应该及早对付,避免泛滥至类似村屋僭建近乎失控的局面.但是,无论加强举报和调查机制,或者提高刑罚,当局如果执法松懈,有关措施恐怕只会沦为无牙老虎而已.(A06)