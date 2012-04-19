〔香港个股〕天工国际称折价近10%配股筹资以发展钛金属生产线及一般营运

路透香港4月19日电---主要产销高速钢及相关业务的天工国际(0826.HK)周四称,该公司以先旧后新方式配股筹资约2.3亿港元,所得资金将用于钛金属生产线以及作一般营运资金.

该公司的公告称,一名主要股东按每股1.87港元配售其所持1.25亿股股份,并将按相同价格认购同等数量的新股.配售价较公司周三收盘价2.07港元折让9.66%.而配售股份相当于其扩大后股本约6.93%.

里昂证券负责是次配售安排.(完)

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