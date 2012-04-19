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货币新闻 | 2012年 4月 19日 星期四 09:38 BJT

〔香港股市〕恒生指数小幅低开,投资者仍担心欧债危机

路透香港4月19日电---香港股市周四小幅低开,因此前西班牙报告银行业不良贷款飙升,令投资者对欧元区债务危机仍心存疑虑.

恒生指数.HSI开盘跌0.06%至20,767.46点.恒生国企指数.HSCE开低0.11%.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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