〔香港股市〕恒生指数小幅低开,投资者仍担心欧债危机

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港4月19日电---香港股市周四小幅低开,因此前西班牙报告银行业不良贷款飙升,令投资者对欧元区债务危机仍心存疑虑.
恒生指数.HSI开盘跌0.06%至20,767.46点.恒生国企指数.HSCE开低0.11%.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。