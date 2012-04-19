〔香港个股〕永泰地产称附属南联地产的重组,不涉及将后者私有化

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港4月19日电---香港房地产投资公司--永泰地产(0369.HK)发出公告澄清,公司正与一名独立第三方进行协商,内容可能涉及对其附属南联地产(1036.HK)提出收购要约,惟该潜在交易不会涉及私有化南联地产.
永泰地产的公告称,现正筹划的可能交易涉及的事项,包括南联可能向其股东作出实物分派、永泰将其于南联的全部权益出售予该第三方、该第三可能就南联余下股份作出强制性全面现金收购要约,以及永泰可能就已经以实物分派予南联股东但永泰当时尚未拥有的资产提出无条件现金收购要约.
不过,永泰地产强调,有关的可能交易并不会涉及由永泰私有化南联.截至公告日,各方并无签订任何有关落实上述可能交易的具法律约束力协议.
永泰地产和南联地产股份于上周五午盘中途停牌,并将继续暂停买卖.
停牌前,永泰地产和南联地产分别报3.26港元和26港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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