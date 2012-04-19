〔香港个股〕永泰地产称附属南联地产的重组,不涉及将后者私有化

永泰地产的公告称,现正筹划的可能交易涉及的事项,包括南联可能向其股东作出实物分派、永泰将其于南联的全部权益出售予该第三方、该第三可能就南联余下股份作出强制性全面现金收购要约,以及永泰可能就已经以实物分派予南联股东但永泰当时尚未拥有的资产提出无条件现金收购要约.