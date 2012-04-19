〔香港个股〕东岳集团两名股东正配售高至9.4亿港元股份--销售文件

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港4月19日电---据路透周四获得的销售文件显示,东岳集团(0189.HK)的两名股东正在市场配售高至9.4亿港元的股份.
销售文件显示,该公司的两名主要股东--新华联国际以及Dongyue Initiator配售共1.31亿股股份,配售价为每股6.8-7.2港元,较停牌前周三收盘价7.46港元折让3.5-8.9%.
瑞银负责是次配售安排.
东岳集团主要从事制冷剂、高分子材料及有机硅生产.该公司今早在公告中称,停牌以待发出有关可能配售公司股份或/及发行证券之股价敏感资料.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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