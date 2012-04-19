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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 10:32 BJT

〔香港个股〕东岳集团两名股东正配售高至9.4亿港元股份--销售文件

路透香港4月19日电---据路透周四获得的销售文件显示,东岳集团(0189.HK)的两名股东正在市场配售高至9.4亿港元的股份.

销售文件显示,该公司的两名主要股东--新华联国际以及Dongyue Initiator配售共1.31亿股股份,配售价为每股6.8-7.2港元,较停牌前周三收盘价7.46港元折让3.5-8.9%.

瑞银负责是次配售安排.

东岳集团主要从事制冷剂、高分子材料及有机硅生产.该公司今早在公告中称,停牌以待发出有关可能配售公司股份或/及发行证券之股价敏感资料.(完)

浏览东岳集团其他新闻,请点选[0189.HK-CMN]

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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