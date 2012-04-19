〔表格〕安徽海螺水泥2012年度首季净利跌43.6%,为12.5亿元人民币

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港4月19日电---中国水泥生产商--安徽海螺水泥股份有限公司(0914.HK)(600585.SS)宣布,按中国会计准则,截至2012年3月31日止第一季度的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2012年首季 2011年度同期
每股盈利(元) 0.24 0.42 (经重列)
净利 1,249.02 2,216.08
营业收入 8,859.50 9,314.52
注:安徽海螺水泥为中国大型水泥生产商,在中国经营水泥及熟料的生产和销售业务.(完)
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--记者 梁慧仪/李珊珊; 审校 乔艳红
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路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。