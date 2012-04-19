〔表格〕安徽海螺水泥2012年度首季净利跌43.6%,为12.5亿元人民币

路透香港4月19日电---中国水泥生产商--安徽海螺水泥股份有限公司(0914.HK)(600585.SS)宣布,按中国会计准则,截至2012年3月31日止第一季度的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

注:安徽海螺水泥为中国大型水泥生产商,在中国经营水泥及熟料的生产和销售业务.(完)