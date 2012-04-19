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货币新闻 | 2012年 4月 19日 星期四 18:19 BJT

〔表格〕安徽海螺水泥2012年度首季净利跌43.6%,为12.5亿元人民币

路透香港4月19日电---中国水泥生产商--安徽海螺水泥股份有限公司(0914.HK)(600585.SS)宣布,按中国会计准则,截至2012年3月31日止第一季度的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　 　　　 　 　 2012年首季 2011年度同期

每股盈利(元) 0.24 0.42 (经重列)

净利 1,249.02 2,216.08

营业收入 8,859.50 9,314.52

注:安徽海螺水泥为中国大型水泥生产商,在中国经营水泥及熟料的生产和销售业务.(完)

浏览安徽海螺其它新闻,请点选[0914.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请查询:(here)

--记者 梁慧仪/李珊珊; 审校 乔艳红

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