〔香港数据〕1-3月失业率持平于3.4%,雇主招聘意欲稍转积极

路透香港4月19日电---香港政府周四公布,2012年1-3月的失业率持平于3.4%,失业主要见于建造及制造业.雇主短期招聘意愿略转积极,但长期仍视未来经济发展.

劳工及福利局局长张建宗在声明中称,雇主的招聘意欲在近期稍转积极,但就业情况仍取决于未来整体经济增长及企业创造职位的步伐.另外,存在于外围环境的变数依然令人关注,特别是主要经济体表现疲弱以及欧元区债务危机持续.