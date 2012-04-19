〔香港数据〕1-3月失业率持平于3.4%,雇主招聘意欲稍转积极

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港4月19日电---香港政府周四公布,2012年1-3月的失业率持平于3.4%,失业主要见于建造及制造业.雇主短期招聘意愿略转积极,但长期仍视未来经济发展.
期内就业不足率略升至1.6%,之前为1.5%,主要在于建造业及餐饮服务活动业.
劳工及福利局局长张建宗在声明中称,雇主的招聘意欲在近期稍转积极,但就业情况仍取决于未来整体经济增长及企业创造职位的步伐.另外,存在于外围环境的变数依然令人关注,特别是主要经济体表现疲弱以及欧元区债务危机持续.
失业率(%) 就业不足率(%)
12年 1月-12月3月 3.4* 1.6*
11年12月-12年2月 3.4 1.5
11年11月-12年1月 3.2 1.5
11年10-12月 3.3 1.4
11年9-11月 3.4 1.5
11年8-10月 3.3 1.6
11年7-9月 3.2 1.7
11年6-8月 3.2 1.8
11年5-7月 3.4 1.7
11年4-6月 3.5 1.8
11年3-5月 3.5 1.9
11年2-4月 3.5 1.9
11年1-3月 3.4 1.8
10年12月-11年2月 3.6 1.7(完)
注: *初步数据
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
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