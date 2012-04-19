〔表格〕香港上市内地保险商3月份主要保费收入表现

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港4月19日电---以下为香港上市的中国保险商于2012年3月份的主要保费收入表现: (单位:除特别注明外,全部为亿元人民币) 人寿保险 2012年 2011年 2012年按年比较(%) 3月 当年累计 3月 当年累计 当月 当年累计 --------------------------------------------------------------------------------------- 中国人寿(2628.HK)(601628.SS) 344 1,138 384 1,230 -10 -8 中国平安(2318.HK)(601318.SS) 124 484 155 476 -20 +2 新华保险(1336.HK)(601336.SS) 111 351 98 302 +13 +16 中国太保(2601.HK)(601601.SS) 101 321 104 323 -3 -0.6 中国太平(0966.HK) 41 114 36 102 +14 +12 财产保险 2012年 2011年 2012年按年比较(%) 3月 当年累计 3月 当年累计 当月 当年累计 --------------------------------------------------------------------------------------- 中国财险(2328.HK) 190 489 169 441 +12 +11 中国平安(2318.HK)(601318.SS) 86 242 72 203 +19 +19 中国太保(2601.HK)(601601.SS) 62 172 59 158 +5 +9 中国太平(0966.HK) 6.6 17.3 5.3 14.3 +25 +21 (完) --记者 雷美珍; 审校 黄凯
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。