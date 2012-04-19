〔表格〕香港上市内地保险商3月份主要保费收入表现

路透香港4月19日电---以下为香港上市的中国保险商于2012年3月份的主要保费收入表现: (单位:除特别注明外,全部为亿元人民币) 人寿保险 2012年 2011年 2012年按年比较(%) 3月 当年累计 3月 当年累计 当月 当年累计 --------------------------------------------------------------------------------------- 中国人寿( 2628.HK )( 601628.SS ) 344 1,138 384 1,230 -10 -8 中国平安( 2318.HK )( 601318.SS ) 124 484 155 476 -20 +2 新华保险( 1336.HK )( 601336.SS ) 111 351 98 302 +13 +16 中国太保( 2601.HK )( 601601.SS ) 101 321 104 323 -3 -0.6 中国太平( 0966.HK ) 41 114 36 102 +14 +12 财产保险 2012年 2011年 2012年按年比较(%) 3月 当年累计 3月 当年累计 当月 当年累计 --------------------------------------------------------------------------------------- 中国财险( 2328.HK ) 190 489 169 441 +12 +11 中国平安( 2318.HK )( 601318.SS ) 86 242 72 203 +19 +19 中国太保( 2601.HK )( 601601.SS ) 62 172 59 158 +5 +9 中国太平( 0966.HK ) 6.6 17.3 5.3 14.3 +25 +21 (完) --记者 雷美珍; 审校 黄凯