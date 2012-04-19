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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 14:34 BJT

〔表格〕香港上市内地保险商3月份主要保费收入表现

路透香港4月19日电---以下为香港上市的中国保险商于2012年3月份的主要保费收入表现:
(单位:除特别注明外,全部为亿元人民币)

人寿保险                      2012年              2011年              2012年按年比较(%)
                              3月     当年累计    3月     当年累计    当月    当年累计
---------------------------------------------------------------------------------------
中国人寿(2628.HK)(601628.SS)  344     1,138       384     1,230       -10     -8
中国平安(2318.HK)(601318.SS)  124       484       155       476       -20     +2
新华保险(1336.HK)(601336.SS)  111       351        98       302       +13     +16
中国太保(2601.HK)(601601.SS)  101       321       104       323       -3      -0.6
中国太平(0966.HK)              41       114        36       102       +14     +12 

  
财产保险                      2012年              2011年              2012年按年比较(%)
                              3月     当年累计    3月     当年累计    当月    当年累计
---------------------------------------------------------------------------------------
中国财险(2328.HK)             190     489         169      441        +12     +11
中国平安(2318.HK)(601318.SS)   86     242          72      203        +19     +19
中国太保(2601.HK)(601601.SS)   62     172          59      158         +5      +9
中国太平(0966.HK)             6.6     17.3        5.3      14.3       +25     +21  (完)

 
  --记者 雷美珍; 审校 黄凯

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