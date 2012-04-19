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货币新闻 | 2012年 4月 19日 星期四 11:52 BJT

〔香港新股〕海通证券香港IPO指导价约在每股10.6港元--IFR

路透香港4月19日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国以资产计第二大券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)价值最高17.7亿美元香港IPO(首次公开发行),指导价约为每股10.6港元,位于招股区间低段.

且根据接近此事的消息人士称,机构投资者投售将提前于今日结束,较原订日程提前一天.

根据招股书,这家有成为今年度香港规模最大的IPO案,每股招股价区间为10.48-11.18港元,预计发行12.29亿股.[ID:nSH0102193]

海通原计划去年12月在香港IPO,但随后因市场剧烈波动而决定推迟.不过今年以来恒生指数.HSI累计扬升11%,这已经鼓舞中国光大银行(601818.SS)和三一重工(600031.SS)等纷纷重启H股上市计划.(完)

--编译 李珊珊; 审校 黄凯

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