〔香港新股〕海通证券香港IPO指导价约在每股10.6港元--IFR

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港4月19日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国以资产计第二大券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)价值最高17.7亿美元香港IPO(首次公开发行),指导价约为每股10.6港元,位于招股区间低段.
且根据接近此事的消息人士称,机构投资者投售将提前于今日结束,较原订日程提前一天.
根据招股书,这家有成为今年度香港规模最大的IPO案,每股招股价区间为10.48-11.18港元,预计发行12.29亿股.[ID:nSH0102193]
海通原计划去年12月在香港IPO,但随后因市场剧烈波动而决定推迟.不过今年以来恒生指数.HSI累计扬升11%,这已经鼓舞中国光大银行(601818.SS)和三一重工(600031.SS)等纷纷重启H股上市计划.(完)
--编译 李珊珊; 审校 黄凯
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