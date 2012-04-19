〔中国金融〕技术因素或致季末超储率虚高,本月是否降准仍莫衷一是(更新版)

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* 季末超储率高达2.2%显流动性宽裕

* 短期内是否降存准莫衷一是

* 料央行将视实际情况随时动态调整

* 央行将保持结构性宽松促经济

路透香港4月19日电---中国央行人士透露,3月末金融机构备付率(超额存款准备金率)达2.2%,处于高位水平.尽管数据似显示银行体系流动性处在相当充裕的状态,但亦有人指出或是技术原因导致的虚高.市场对于本月是否将再降存准率仍难下定论.

有分析人士根据经验指出,当季末的超储率超过2%,平均超储率在1.6%左右的水平时,金融机构的流动性都相对稳定.因此近期下调存款准备金率的可能性较低.

但另有一接近央行的人士指出,3月末超储率高企跟计算公式也有一定的关系,是技术原因导致的虚高.市场实际流动水平并不如数据所显示的那样宽松.

因此,上述市场人士认为,考虑到保持经济稳定增长的需要,存款准备金率将不断下调的方向无误,相信央行将根据实际市场的感受随时调整.

央行相关负责人在接受新华社专访时同时表示,下一步将灵活调节银行体系流动性.综合考虑外汇占 款流入、市场资金需求变动、短期特殊因素平滑等情况,合理采取有针对性的流动性管理操作.[ID:nSB1497708]

该负责人并表示,3月末,金融机构备付金达1.8万亿元人民币.银行体系流动性保持充裕状态.二季度到期流动性近8,000亿元,流动性供给将继续维持充裕.

"如果今年平均超储率能保持在1.3%,季末能达到2%,流动性的状况还是相对比较松的,"兴业银行首席经济学家鲁政委称,"央行今年还是会保持结构性的定向宽松,以保持经济的稳定增长."

历史数据显示,流动性最为紧张的2011年,平均的超储率仅为1.1%,而季末仅在1.8%左右.

但上述接近央行的人士表示,央行的计算公式与券商等分析机构所用存在不同.根据央行公式算出来要高一些."央行计算公式得出的结果,与市场感受不太一样."

鲁政委也对上述数据有些疑问,表示自己的研究数据并没有这么高.

**下调的方向确定,时间未定**

鲁政委指出,流动性进一步放松的方向已经确定,但央行会根据实际情况调整."逆回购操作、下调存款准备金率、 央票到期释放流动性等都是央行可以选择的工具."他称.

央行负责人指出,将采取有针对性的流动性管理操作,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.

"鉴于外汇占款高增长趋势已现逆转,存款准备金率下调是必然的,今年还应该看到一、二次."一家国有大型银行分析师指出.

央行同时指出,将继续实施好稳健的货币政策,综合采取有效措施,适时适度预调微调,引导货币信贷平稳适度增长,保持银行体系流动性处于合理水平,支持国民经济实现平稳较快发展.(完)