〔香港个股〕东方海外下月上调北欧至亚洲航线运费,为今年来第三次

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港4月19日电---香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司(0316.HK)宣布,将上调北欧至亚洲航线的运费200美元,由5月15日起生效,为今年内第三次上调该条航线的运费.
东方海外在公司的网页宣布,由5月15日起上调北欧至亚洲航线的运费,20尺和40尺长的货柜每箱运费均上调200美元.
公司表示,由于该航线的运费持续低于基本营运成本或运输成本,考虑到目前的运费水平难以长时间持续,故决定调高运费.
东方海外于今年3月15日和4月15日已先后两次调高北欧至亚洲航线的运费,20尺和40尺货柜的运费累计已分别增加400美元和500美元.
东方海外周四午盘中段股价涨1.34%,报56.9港元,过去一个月和三个月分别升4.6%和26%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
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