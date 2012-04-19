〔香港股市〕恒指数收盘升1.03%至三周高位,受保险类股上涨提振

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港4月19日电---香港股市周四收涨至三周高位,因中国人寿(2628.HK)和其他保险业者上扬提振大盘,帮助港股表现强于亚洲其他股市.受估值较低以及拓展投资规定等因素拉动,保险类股上涨.
恒生指数.HSI收涨1.03%至20,995.01.恒生国企指数.HSCE收高1.38%至11,047.43.
沪综指.SSEC收盘近持平.
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。