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货币新闻 | 2012年 4月 19日 星期四 16:29 BJT

〔香港股市〕恒指数收盘升1.03%至三周高位,受保险类股上涨提振

路透香港4月19日电---香港股市周四收涨至三周高位,因中国人寿(2628.HK)和其他保险业者上扬提振大盘,帮助港股表现强于亚洲其他股市.受估值较低以及拓展投资规定等因素拉动,保险类股上涨.

恒生指数.HSI收涨1.03%至20,995.01.恒生国企指数.HSCE收高1.38%至11,047.43.

沪综指.SSEC收盘近持平.

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