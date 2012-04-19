香港已公布经济指标--2012/4/19

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年2月 综合消费物价指数(CPI) +4.7 +6.1 +3.7 2012年2月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.2 +5.4 +5.5 2012年2月 零售值 +15.7 +14.9^ +8.5 2012年2月 零售量 +10.1 +9.1 +5.0 2011年第四季 本地生产总值(GDP) +3 +4.3 +6.6 -------------------------------------------------------------------------------- *失业率 12年1-3月 11年12月-12年2月 11年11-1月 3.4% 3.4% 3.2% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年2月 贸易赤字/盈余 -45.786 -8.856 -25.114 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。