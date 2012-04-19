〔香港个股〕忠旺控股料首季净利将大幅增加,因销售收益大幅上升

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港4月19日电---大型铝型材生产商--中国忠旺控股(1333.HK)周四称,预计公司2012年首季净利可能按年大幅增加,因期内销售收益大幅上升.
公司在声明中未有对盈利增长幅度作出预估.据忠旺去年公布的数字,其2011年度1-3月首季的净利为1.65亿元人民币.
忠旺控股今天收低0.34%,报2.97港元,过去一个月累计下跌逾一成.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
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路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。