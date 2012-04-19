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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 17:30 BJT

〔香港个股〕忠旺控股料首季净利将大幅增加,因销售收益大幅上升

路透香港4月19日电---大型铝型材生产商--中国忠旺控股(1333.HK)周四称,预计公司2012年首季净利可能按年大幅增加,因期内销售收益大幅上升.

公司在声明中未有对盈利增长幅度作出预估.据忠旺去年公布的数字,其2011年度1-3月首季的净利为1.65亿元人民币.

忠旺控股今天收低0.34%,报2.97港元,过去一个月累计下跌逾一成.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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