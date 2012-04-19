〔中港个股〕华能国际料首季净利按年增逾50%,因境内发电亏损减少等

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港4月19日电---中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)周四表示,预计至3月31日止的2012年度首季净利按年将增长50%以上,因境内发电业务亏损减少及新加坡发电盈利同比增长所致.
将在下周二(24日)公布一季度业绩的华能国际在联交所发布上述公告并称,公司有效控制成本,亦为盈利增长奠定基础.
华能去年首季净利为2.26亿元人民币,按年跌76.25%,主要因燃料价格上涨,成本增加所影响.[ID:nSH0106260]
华能国际H股收高0.69%,报4.39港元;过去一个月累计跌6.8%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
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