〔香港个股〕华人置业澄清主席刘銮雄并未涉入关联交易

路透香港4月19日电---香港地产投资公司--华人置业集团(0127.HK)周四公告称,其主席兼行政总裁刘銮雄与先前公司一桩收购案的两家卖方公司并无任何关系,依规则不构成关连交易.

人称"大刘"的香港闻人刘銮雄在澳门终审法院审理中的一桩贪污案被提及,公司公告称刘銮雄是以证人身份出庭聆讯.公司股票一度停牌并在昨日恢复交易.[ID:nSH0102361]

华置今日再度公告称,在公司向Easy Action Limited和Best Express Holdings Limited买入Moon Ocean公司股权时,主席刘銮雄与该两家卖方没有关系.

据华人置业去年3月的公布,公司当时收购了Moon Ocean余下29.99%股权至全资拥有,总代价16亿港元.Moon Ocean持有澳门(乙+水)仔伟龙马路的土地,接邻澳门国际机场.华置将之发展名为"御海南湾"的高档住宅项目.

华置今日收盘升1.11%至10.96港元,过去一个月来跌6.39%.(完)

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