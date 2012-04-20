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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 08:03 BJT

《香港报摘》--经济日报4月20日

* 要闻版头条:

--海通证券(600837.SS)(6837.HK)香港上市料将成为今年以来全球集资额最高新股,富时指数表示,会于海通下周五挂牌日正式公布将其纳入旗下环球系列的指数,于5月7日生效.

* 其他:

--据本报统计,4月以来11个交易日,共有9间公司配股集资或股东出售股份套现,涉资369.73亿港元.

--港交所(0388.HK)计划于今年第三季推出人民币兑美元交收期货合约,并于6月底进行准备测试.

--香港证监会主席方正表示,证监会拟于本月底发表谘询文件,就上市保荐人加强监管建议公开谘询.据了解,谘询文件主要为收紧对上市保荐人守则的要求,以及上市保荐人须为招股文件准确性负上的法律责任.

--中国国航(0753.HK)(601111.SS)控股股东中国航空集团正考虑将之前收购的10亿元人民币中央国有资本经营预算拨款,以及5,074万元中央国有资本经营预算节能减排预算拨款,注入国航.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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