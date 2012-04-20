《香港报摘》--经济日报4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
* 要闻版头条:
--海通证券(600837.SS)(6837.HK)香港上市料将成为今年以来全球集资额最高新股,富时指数表示,会于海通下周五挂牌日正式公布将其纳入旗下环球系列的指数,于5月7日生效.
* 其他:
--据本报统计,4月以来11个交易日,共有9间公司配股集资或股东出售股份套现,涉资369.73亿港元.
--港交所(0388.HK)计划于今年第三季推出人民币兑美元交收期货合约,并于6月底进行准备测试.
--香港证监会主席方正表示,证监会拟于本月底发表谘询文件,就上市保荐人加强监管建议公开谘询.据了解,谘询文件主要为收紧对上市保荐人守则的要求,以及上市保荐人须为招股文件准确性负上的法律责任.
--中国国航(0753.HK)(601111.SS)控股股东中国航空集团正考虑将之前收购的10亿元人民币中央国有资本经营预算拨款,以及5,074万元中央国有资本经营预算节能减排预算拨款,注入国航.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3