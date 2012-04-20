《香港报摘》--信报4月20日

* 头版头条:

--中国海关今天起推出多项措施针对一天之内多次进出境人士,携带超出旅途必需品均需要缴进口税,实行严打中港"水货客".此举将直接打击香港零售业.

* 其他:

--中国移动(0941.HK)将于下周在香港推出4G服务,并创先河实行一个服务套餐通行中港两地,用户只须缴付普通月费,将有助其香港电讯市场抢占一席位.

--据市场消息透露,永达汽车以及伊泰煤炭(900948.SS)将分别于4月底及5月初进行上市聆讯,计划在香港IPO集资共约164亿港元.

--东岳集团(0189.HK)主要股东出售股份套现逾9亿港元,同时公司拟发行不超过8.21亿元人民币计价的可换股债券.

--思捷环球(0330.HK)确认,出于商业考虑,将关闭香港两间发廊Salon Esprit,但于中国内地以独营或特许经营方式经营的7间发廊则不受影响.

--太平洋航运(2343.HK)主席唐宝麟表示,今年首六个星期的小灵便型以及大灵便型乾散货船的市场租金分别大跌34%及49%,创近三年新低,至今看不到回升迹象.

--天瑞水泥(1252.HK)上市集资不足四个月,为应付庞大短期债务,公司宣布计划发行优先票据.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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