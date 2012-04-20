《香港报摘》--信报4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
* 头版头条:
--中国海关今天起推出多项措施针对一天之内多次进出境人士,携带超出旅途必需品均需要缴进口税,实行严打中港"水货客".此举将直接打击香港零售业.
* 其他:
--中国移动(0941.HK)将于下周在香港推出4G服务,并创先河实行一个服务套餐通行中港两地,用户只须缴付普通月费,将有助其香港电讯市场抢占一席位.
--据市场消息透露,永达汽车以及伊泰煤炭(900948.SS)将分别于4月底及5月初进行上市聆讯,计划在香港IPO集资共约164亿港元.
--东岳集团(0189.HK)主要股东出售股份套现逾9亿港元,同时公司拟发行不超过8.21亿元人民币计价的可换股债券.
--思捷环球(0330.HK)确认,出于商业考虑,将关闭香港两间发廊Salon Esprit,但于中国内地以独营或特许经营方式经营的7间发廊则不受影响.
--太平洋航运(2343.HK)主席唐宝麟表示,今年首六个星期的小灵便型以及大灵便型乾散货船的市场租金分别大跌34%及49%,创近三年新低,至今看不到回升迹象.
--天瑞水泥(1252.HK)上市集资不足四个月,为应付庞大短期债务,公司宣布计划发行优先票据.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3