《香港重要政经日程》--4月20日-4月26日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
=====================今日香港主要政经消息==========================
4月20日(五)
-- 中国移动(0941.HK)公布首季业绩.
-- 江南集团(1366.HK)首日挂牌.
-- 重庆钢铁(1053.HK)公布首季业绩.
-- 重庆农商行(3618.HK)公布首季业绩.
-- 城市电讯(1137.HK)公布中期业绩.
-- 金沙中国(1928.HK)召开董事会商议末期股息.
-- 四川成渝高速公路(0107.HK)公布首季业绩.
-- 天节水业(0840.HK)公布首季业绩.
--09:30 广汽集团(2238.HK)在中国举行股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
4月23日(周一)
-- 公布3月份消费物价指数(CPI).
-- 阿里巴巴1688.HK公布首季业绩.
-- 兖州煤业(1171.HK)公布首季业绩.
-- 潍柴动力(2338.HK)公布首季业绩.
-- 山东墨龙(0568.HK)公布首季业绩.
--09:00 兖州煤业(1171.HK)在中国召开股东特别大会.
--09:30 中国水业集团(1129.HK)股东特别大会.
--11:00 上实控股(0363.HK)股东特别大会.
--14:30 利福国际(1212.HK)周年股东大会.
--15:00 壹传媒(0282.HK)股东特别大会.
--16:30 港交所(0388.HK)周年股东大会.
4月24日(周二)
-- 公布3月份进出口数据.
-- 中国南车(1766.HK)公布首季业绩.
-- 华能国际(0902.HK)公布首季业绩.
-- 华电国际(1071.HK)公布首季业绩.
-- ASM太平洋(0522.HK)公布首季业绩.
-- 北京北辰(0588.HK)公布首季业绩.
-- 凯德商用6813.HK公布首季业绩.
-- 东方电气(1072.HK)公布首季业绩.
-- 海信科龙(0921.HK)公布首季业绩.
-- 东北电气(0042.HK)公布首季业绩.
-- TCL通讯2618.HK公布首季业绩.
-- 新疆金风科技(2208.HK)公布首季业绩.
--10:00 中国动物保健品(0940.HK)在新加坡召开股东周年及特别大会.
--11:00 新世界百货(0825.HK)股东特别大会.
--11:30 东亚银行(0023.HK)周年股东大会.
4月25日(周三)
-- 鞍钢(0347.HK)公布首季业绩.
-- 比亚迪(1211.HK)公布首季业绩.
-- 中国交通建设(1800.HK)公布首季业绩.
-- 中国人寿(2628.HK)公布首季业绩.
-- 中国联通(0762.HK)公布首季业绩.
-- 中远太平洋(1199.HK)公布首季业绩.
-- 中兴通讯(0763.HK)公布首季业绩.
-- 金隅股份(2009.HK)公布首季业绩.
-- 中海集运(2866.HK)公布首季业绩.
-- 山东晨鸣纸业(1812.HK)公布首季业绩.
-- 昆明机床(0300.HK)公布首季业绩.
-- 华彩控股(8161.HK)公布首季业绩.
-- 天津创业环保(1065.HK)公布首季业绩.
-- 峻凌国际1997.HK公布首季业绩.
-- 山东新华制药(0719.HK)公布首季业绩.
--09:00 山东墨龙(0568.HK)在中国召开周年股东大会.
--10:00 康哲药业(0867.HK)召开周年股东大会.
--14:30 达芙妮国际(0210.HK)周年股东大会.
--16:00 马斯葛(0136.HK)特别股东大会.
*4月26日(周四)
-- 国航(0753.HK)公布首季业绩.
-- 中国银行(3988.HK)公布首季业绩.
-- 中银香港(2388.HK)公布首季业绩.
-- 中国远洋(1919.HK)公布首季业绩.
-- 龙源电力(0916.HK)公布首季业绩.
-- 民生银行(1988.HK)公布首季业绩.
-- 中海油田服务(2883.HK)公布首季业绩.
-- 中国石化(0386.HK)公布首季业绩.
-- 中海发展(1138.HK)公布首季业绩.
-- 中国南方航空(1055.HK)公布首季业绩.
-- 大唐发电(0991.HK)公布首季业绩.
-- 江西铜业(0358.HK)公布首季业绩.
-- 中国石油(0857.HK)公布首季业绩.
-- 青岛啤酒(0168.HK)公布首季业绩.
-- 紫金矿业(2899.HK)公布首季业绩.
-- 亚洲水泥(0743.HK)公布首季业绩.
-- 自动系统(0771.HK)公布首季业绩.
-- 北人印刷(0187.HK)公布首季业绩.
-- 中国铁建(1186.HK)公布首季业绩.
-- 广州药业(0874.HK)公布首季业绩.
-- 广深铁路(0525.HK)公布首季业绩.
-- 广州广船(0317.HK)公布首季业绩.
-- 洛阳玻璃(1108.HK)公布首季业绩.
-- 新华保险(1136.HK)公布首季业绩.
-- SBI6488.HK公布全年业绩.
-- 上海医药(2607.HK)公布首季业绩.
-- 深圳高速公路(0548.HK)公布首季业绩.
-- 仪征化纤(1033.HK)公布首季业绩.
-- TCL多媒体(1070.HK)公布首季业绩.
-- 中联重科(1157.HK)公布首季业绩.
--09:00 首创置业(2868.HK)在中国举行周年股东大会.
--09:30 自动系统(0771.HK)周年股东大会.
--10:00 碧桂园(2007.HK)周年股东大会.
--10:00 伊利安达(1151.HK)周年股东大会.
--10:30 沪光国际上海发展(0770.HK)周年股东大会.
--14:30 惠理集团(0806.HK)周年股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3