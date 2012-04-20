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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 08:42 BJT

《香港重要政经日程》--4月20日-4月26日

=====================今日香港主要政经消息==========================

4月20日(五)

-- 中国移动(0941.HK)公布首季业绩.

-- 江南集团(1366.HK)首日挂牌.

-- 重庆钢铁(1053.HK)公布首季业绩.

-- 重庆农商行(3618.HK)公布首季业绩.

-- 城市电讯(1137.HK)公布中期业绩.

-- 金沙中国(1928.HK)召开董事会商议末期股息.

-- 四川成渝高速公路(0107.HK)公布首季业绩.

-- 天节水业(0840.HK)公布首季业绩.

--09:30 广汽集团(2238.HK)在中国举行股东特别大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

4月23日(周一)

-- 公布3月份消费物价指数(CPI).

-- 阿里巴巴1688.HK公布首季业绩.

-- 兖州煤业(1171.HK)公布首季业绩.

-- 潍柴动力(2338.HK)公布首季业绩.

-- 山东墨龙(0568.HK)公布首季业绩.

--09:00 兖州煤业(1171.HK)在中国召开股东特别大会.

--09:30 中国水业集团(1129.HK)股东特别大会.

--11:00 上实控股(0363.HK)股东特别大会.

--14:30 利福国际(1212.HK)周年股东大会.

--15:00 壹传媒(0282.HK)股东特别大会.

--16:30 港交所(0388.HK)周年股东大会.

4月24日(周二)

-- 公布3月份进出口数据.

-- 中国南车(1766.HK)公布首季业绩.

-- 华能国际(0902.HK)公布首季业绩.

-- 华电国际(1071.HK)公布首季业绩.

-- ASM太平洋(0522.HK)公布首季业绩.

-- 北京北辰(0588.HK)公布首季业绩.

-- 凯德商用6813.HK公布首季业绩.

-- 东方电气(1072.HK)公布首季业绩.

-- 海信科龙(0921.HK)公布首季业绩.

-- 东北电气(0042.HK)公布首季业绩.

-- TCL通讯2618.HK公布首季业绩.

-- 新疆金风科技(2208.HK)公布首季业绩.

--10:00 中国动物保健品(0940.HK)在新加坡召开股东周年及特别大会.

--11:00 新世界百货(0825.HK)股东特别大会.

--11:30 东亚银行(0023.HK)周年股东大会.

4月25日(周三)

-- 鞍钢(0347.HK)公布首季业绩.

-- 比亚迪(1211.HK)公布首季业绩.

-- 中国交通建设(1800.HK)公布首季业绩.

-- 中国人寿(2628.HK)公布首季业绩.

-- 中国联通(0762.HK)公布首季业绩.

-- 中远太平洋(1199.HK)公布首季业绩.

-- 中兴通讯(0763.HK)公布首季业绩.

-- 金隅股份(2009.HK)公布首季业绩.

-- 中海集运(2866.HK)公布首季业绩.

-- 山东晨鸣纸业(1812.HK)公布首季业绩.

-- 昆明机床(0300.HK)公布首季业绩.

-- 华彩控股(8161.HK)公布首季业绩.

-- 天津创业环保(1065.HK)公布首季业绩.

-- 峻凌国际1997.HK公布首季业绩.

-- 山东新华制药(0719.HK)公布首季业绩.

--09:00 山东墨龙(0568.HK)在中国召开周年股东大会.

--10:00 康哲药业(0867.HK)召开周年股东大会.

--14:30 达芙妮国际(0210.HK)周年股东大会.

--16:00 马斯葛(0136.HK)特别股东大会.

*4月26日(周四)

-- 国航(0753.HK)公布首季业绩.

-- 中国银行(3988.HK)公布首季业绩.

-- 中银香港(2388.HK)公布首季业绩.

-- 中国远洋(1919.HK)公布首季业绩.

-- 龙源电力(0916.HK)公布首季业绩.

-- 民生银行(1988.HK)公布首季业绩.

-- 中海油田服务(2883.HK)公布首季业绩.

-- 中国石化(0386.HK)公布首季业绩.

-- 中海发展(1138.HK)公布首季业绩.

-- 中国南方航空(1055.HK)公布首季业绩.

-- 大唐发电(0991.HK)公布首季业绩.

-- 江西铜业(0358.HK)公布首季业绩.

-- 中国石油(0857.HK)公布首季业绩.

-- 青岛啤酒(0168.HK)公布首季业绩.

-- 紫金矿业(2899.HK)公布首季业绩.

-- 亚洲水泥(0743.HK)公布首季业绩.

-- 自动系统(0771.HK)公布首季业绩.

-- 北人印刷(0187.HK)公布首季业绩.

-- 中国铁建(1186.HK)公布首季业绩.

-- 广州药业(0874.HK)公布首季业绩.

-- 广深铁路(0525.HK)公布首季业绩.

-- 广州广船(0317.HK)公布首季业绩.

-- 洛阳玻璃(1108.HK)公布首季业绩.

-- 新华保险(1136.HK)公布首季业绩.

-- SBI6488.HK公布全年业绩.

-- 上海医药(2607.HK)公布首季业绩.

-- 深圳高速公路(0548.HK)公布首季业绩.

-- 仪征化纤(1033.HK)公布首季业绩.

-- TCL多媒体(1070.HK)公布首季业绩.

-- 中联重科(1157.HK)公布首季业绩.

--09:00 首创置业(2868.HK)在中国举行周年股东大会.

--09:30 自动系统(0771.HK)周年股东大会.

--10:00 碧桂园(2007.HK)周年股东大会.

--10:00 伊利安达(1151.HK)周年股东大会.

--10:30 沪光国际上海发展(0770.HK)周年股东大会.

--14:30 惠理集团(0806.HK)周年股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

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