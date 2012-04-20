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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 08:45 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月20日

路透香港4月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7619港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收低68.65点,或0.53%,报12,964.1点.因经济数据疲弱且高通发布盈警.[ID:nSB8533771]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  208.170    1.05      45279            16.158      -1.11
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.070   -0.08      34962             3.747      -0.86
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.240    0.40     295154            85.753      -0.46
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.680    3.25     189434            21.050      -0.71
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  146.250    0.97      56761            11.352      -0.77
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  107.240    1.10      39508             8.324      -0.43
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.440    0.43     412975            68.988      -0.31
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   54.020    0.73      41801             4.193      -0.64
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.370    2.18     405902            13.482       0.02
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   21.740    0.65      34697            16.874      -0.74
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   22.690    1.61      29152             4.403       0.29
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.560   -0.19       6180             3.347      -1.56
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   14.710   -1.08      13970             1.142     -49.48
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.480   -1.98      22205             0.385      -1.28 (完)

  --整理 雷美珍

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