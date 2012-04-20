《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透香港4月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7619港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收低68.65点,或0.53%,报12,964.1点.因经济数据疲弱且高通发布盈警.[ID:nSB8533771] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 208.170 1.05 45279 16.158 -1.11 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.070 -0.08 34962 3.747 -0.86 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.240 0.40 295154 85.753 -0.46 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.680 3.25 189434 21.050 -0.71 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 146.250 0.97 56761 11.352 -0.77 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 107.240 1.10 39508 8.324 -0.43 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.440 0.43 412975 68.988 -0.31 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 54.020 0.73 41801 4.193 -0.64 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.370 2.18 405902 13.482 0.02 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 21.740 0.65 34697 16.874 -0.74 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 22.690 1.61 29152 4.403 0.29 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.560 -0.19 6180 3.347 -1.56 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 14.710 -1.08 13970 1.142 -49.48 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.480 -1.98 22205 0.385 -1.28 (完) --整理 雷美珍
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3