〔香港金融〕港交所宣布计划今年第三季度推出人民币期货

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透香港4月20日电---港交所(0388.HK)称,计划待取得监管批准及市场准备就绪后,于今年第三季推出人民币期货.
港交所在周四的一份声明中称,计划中的美元兑人民币(香港)外汇期货合约旨在为投资者提供管理人民币汇率风险的对冲工具.
声明并称,香港交易所的美元兑人民币期货合约要求于到期时卖方缴付合约指定的美元金额,买方则支付以最后结算价计算的人民币金额.根据香港交易所的计划,合约报价将以每美元兑人民币(例如1美元兑人民币6.2486元)计算,按金以人民币计算.交易费及结算费亦以人民币缴付.
港交所表示,计划于6月底进行市场准备测试,并已邀请有意人士申请担任美元兑人民币期货的庄家.
建议中的合约细则主要特点如下:
交易代码:CUS
合约月份:现月、下三个月及之后的三个季月
合约金额:100,000美元
报价单位:每美元兑人民币(如1美元兑人民币6.2486元)
最低波幅:人民币0.0001元(4个小数位)
交易时间:星期一至五:上午9时至下午4时15分(香港时间),不包括香港公众假期.圣诞节前夕、新年前夕及农历新年前夕:上午9时至正午12时
最后结算日:合约月份的第三个星期三
最后交易日:最后结算日之前两个香港营业日
最后结算价:由香港交易所厘定
结算方式:按照货币期货合约买卖规则及《结算所规则》内所载的机制及条款,由卖方缴付合约指定的美元金额,而买方则缴付以最后结算价计算的人民币金额
交易费(人民币):容后公布
结算费(人民币):容后公布
证监会征费:零 (完)
参看相关细节,可点选(here)
--记者 雷美珍; 审校 黄凯
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3