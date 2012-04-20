〔香港金融〕港交所宣布计划今年第三季度推出人民币期货

路透香港4月20日电---港交所(0388.HK)称,计划待取得监管批准及市场准备就绪后,于今年第三季推出人民币期货.

港交所在周四的一份声明中称,计划中的美元兑人民币(香港)外汇期货合约旨在为投资者提供管理人民币汇率风险的对冲工具.

声明并称,香港交易所的美元兑人民币期货合约要求于到期时卖方缴付合约指定的美元金额,买方则支付以最后结算价计算的人民币金额.根据香港交易所的计划,合约报价将以每美元兑人民币(例如1美元兑人民币6.2486元)计算,按金以人民币计算.交易费及结算费亦以人民币缴付.

港交所表示,计划于6月底进行市场准备测试,并已邀请有意人士申请担任美元兑人民币期货的庄家.

建议中的合约细则主要特点如下:

交易代码:CUS

合约月份:现月、下三个月及之后的三个季月

合约金额:100,000美元

报价单位:每美元兑人民币(如1美元兑人民币6.2486元)

最低波幅:人民币0.0001元(4个小数位)

交易时间:星期一至五:上午9时至下午4时15分(香港时间),不包括香港公众假期.圣诞节前夕、新年前夕及农历新年前夕:上午9时至正午12时

最后结算日:合约月份的第三个星期三

最后交易日:最后结算日之前两个香港营业日

最后结算价:由香港交易所厘定

结算方式:按照货币期货合约买卖规则及《结算所规则》内所载的机制及条款,由卖方缴付合约指定的美元金额,而买方则缴付以最后结算价计算的人民币金额

交易费(人民币):容后公布

结算费(人民币):容后公布

证监会征费:零 (完)

参看相关细节,可点选(here)