〔港报社评〕中国争主动松货币,免印巴困局--经济日报4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
人民银行虽示意将减存款准备金率助经济,惟中国应不会像其他金砖国家如印度和巴西般无奈地减息,捱高通胀威胁.中国经济形势优于印、巴,惟必须做好宏调的预调和微调,为经济保暖,方可免未来陷印、巴被迫减息的困局.印巴急救经济,减息捱高通胀.市场解读为中央深知投资、消费与出口三头经济马车都明显力弱,首季经济增长已降至8.1%,为保经济软着陆,中央须作预调,最快本周末减存款准备金率.北京现在要做的是,正是及早做好预调微调,力求经济能保持较快增长动力,避免陷入其他金砖国家印度与巴西,正面对经济增速滑坡、通胀却高企的两难险局.
印度通胀高达9.1%,巴西亦达5.2%,均远高于中国的3.6%,以抑通胀而言,理应加息而非减息,但为了救经济,两国今周仍不得不先后再次减息,已顾不了推高通胀将带来的冲击.中国现时不会减息,但更必须避免未来迫不得已减息的局面.其一,减息不但可能令楼市报复性反弹,遏楼市泡沫前功尽废,更有冒通胀再燃,影响今秋中共十八大会议前社会稳定的风险.其二,北京不得不提防美欧加码印钞,热钱重演早两年涌入中国催谷通胀与泡沫的风险,若中国被迫减息更会令通胀与资产泡沫火上加油.
西班牙昨天卖债反应虽尚可,但10年期国债孳息仍高逾5.7%,二手债息更升上5.8%,加上西班牙银行体系摇摇欲坠,若情况再恶化,将可能迫使欧洲央行再印钞卖债,甚或推第三轮无上限长期低息贷款,水浸市场救急.美国复苏虽较欧盟为佳,但楼价续跌和高失业率仍深困经济,储局更有谷经济助总统奥巴马年底大选争取连任的政治压力,储局官员包括主席伯南克已接连强调,不排除第三轮量化宽松.及早预调微调免减息捱苦果.因此,中央预调必须及时、微调必须到位,本月内应减存款准备金率半个百分点,并通过逆回购向市场释放资金,并按形势适时加码放水;除货币政策外,其他措施例如结构性减税、扶助中小企与出口企业等,亦要加快推行,令经济增长见底回暖,成功软着陆,消除减息的需要,才可免蹈印度与巴西的覆辙.(A10)
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路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3