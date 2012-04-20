〔港报社评〕大桥延误代价岂止150亿港元--星岛日报4月20日

港珠澳大桥覆核官司的社会代价继续膨胀,最新发展是纳税人要进一步为大桥工程开支加码88亿元.基建成本急升,拖延项目会造成严重损失,成为了昂贵的一课.每公里造价超过高铁.当年港深广高速铁路申请拨款,平均每公里成本15亿2,000万港元,被形容为全球最昂贵,受到部分政党猛烈抨击.讽刺的是,现在由于同一阵营的狙击,港珠澳大桥这条12公里长的香港接线,每公里平均造价预计超过20亿港元,打破高铁纪录.

政府兴建一所比千禧校舍设施更好的学校,一般而言耗费2亿多港元;兴建大屿山东涌医院第一期,预算开支接近25亿港元.市民不难想像,港珠澳大桥官司导致工程费用额外增加153亿港元,本来可以兴建多少学校、医院和其他社会设施,侵占了多少可作他用的公共资源.

碍其他民生工程上马.现时有多项大型工程计画预计在2015年前后落成,包括大桥、高铁及多条本地铁路线,把财政和人力资源拉得比较紧张,官司导致大桥工程浓缩在这几年进行,令情况火上加油.一些其他方面的工程,不得不”让路”,受到牺牲.例如:东九龙启德公屋预计明年3月入伙,但是教育局多项基本工程未能成功竞逐到资源分配,至今未获批款动工,无法同步应付新发展区人口的需要.基建工程费用庞大,还有各种相关效益,任何不必要的拖延,都有严重后果,社会今次受到极昂贵的教训.港府更须做好政策配套,避免大桥产生社会部分人士顾虑的”大白象”效应.(A06)