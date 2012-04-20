〔港报社评〕大桥延误代价岂止150亿港元--星岛日报4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
港珠澳大桥覆核官司的社会代价继续膨胀,最新发展是纳税人要进一步为大桥工程开支加码88亿元.基建成本急升,拖延项目会造成严重损失,成为了昂贵的一课.每公里造价超过高铁.当年港深广高速铁路申请拨款,平均每公里成本15亿2,000万港元,被形容为全球最昂贵,受到部分政党猛烈抨击.讽刺的是,现在由于同一阵营的狙击,港珠澳大桥这条12公里长的香港接线,每公里平均造价预计超过20亿港元,打破高铁纪录.
政府兴建一所比千禧校舍设施更好的学校,一般而言耗费2亿多港元;兴建大屿山东涌医院第一期,预算开支接近25亿港元.市民不难想像,港珠澳大桥官司导致工程费用额外增加153亿港元,本来可以兴建多少学校、医院和其他社会设施,侵占了多少可作他用的公共资源.
碍其他民生工程上马.现时有多项大型工程计画预计在2015年前后落成,包括大桥、高铁及多条本地铁路线,把财政和人力资源拉得比较紧张,官司导致大桥工程浓缩在这几年进行,令情况火上加油.一些其他方面的工程,不得不”让路”,受到牺牲.例如:东九龙启德公屋预计明年3月入伙,但是教育局多项基本工程未能成功竞逐到资源分配,至今未获批款动工,无法同步应付新发展区人口的需要.基建工程费用庞大,还有各种相关效益,任何不必要的拖延,都有严重后果,社会今次受到极昂贵的教训.港府更须做好政策配套,避免大桥产生社会部分人士顾虑的”大白象”效应.(A06)
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路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3