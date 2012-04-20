〔港报社评〕梁福元霸官地18年,港府束手后患无穷--明报4月20日

元朗一个商业形式运作的康乐公园,霸占郊野公园官地赚钱18年,地政总署处理了18年,竟然无法为港府守住土地,把荔枝山庄逐出郊野公园,实在匪夷所思.若有人怙恶不悛,视法纪如无物,则政府应该采取强硬措施,维护法律的庄严,使法治得到彰显;若有人失职,未善尽职责,则政府应该追究相关人员的责任.

山庄违规性质严重,梁福元混淆视听.1993年,荔枝山庄首次被揭发霸占官地,广达82万方尺,即接近半个维多利亚公园那么大,历经当局持续执法,到2000年,山庄范围约12万方尺,其中约40%为官地,被大规模开发,包括从事园景美化、建造行人径和辟设休憩用地等工程.访客进入山庄须缴付入场费,山庄一度提供包括展览、骑马、烧烤和其他康乐活动,部分并无领牌营运,由去年底到今年3月,已经停止或关闭.

香港是法治之区,若梁福元和其他新界人,认为政府的新界土地房屋政策不合法,则应该循司法覆核等法律途径,争取公道,只要打赢官司,则新界村屋就不受限制,新界村民的利益就”一天都光晒”,领导者就成为新界村民的大英雄.若新界人自知理亏,不敢循法律途径寻求公道,却继续宣扬这种观点,则有混淆视听、误导村民之嫌.从大棠荔枝山庄霸占官地一事和近期新界村民反对申报僭建制度,说明有些新界人的法治观念薄弱,以为聚众、威吓就可以达到目的,政府必须清晰地向他们宣示,新界受香港法律规管,政府会坚定有效执法,若任何人以为可以绕过法律,迫使政府屈服,肯定徒劳无功,而且会付出代价.(A02)