〔港报社评〕梁福元霸官地18年,港府束手后患无穷--明报4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
元朗一个商业形式运作的康乐公园,霸占郊野公园官地赚钱18年,地政总署处理了18年,竟然无法为港府守住土地,把荔枝山庄逐出郊野公园,实在匪夷所思.若有人怙恶不悛,视法纪如无物,则政府应该采取强硬措施,维护法律的庄严,使法治得到彰显;若有人失职,未善尽职责,则政府应该追究相关人员的责任.
山庄违规性质严重,梁福元混淆视听.1993年,荔枝山庄首次被揭发霸占官地,广达82万方尺,即接近半个维多利亚公园那么大,历经当局持续执法,到2000年,山庄范围约12万方尺,其中约40%为官地,被大规模开发,包括从事园景美化、建造行人径和辟设休憩用地等工程.访客进入山庄须缴付入场费,山庄一度提供包括展览、骑马、烧烤和其他康乐活动,部分并无领牌营运,由去年底到今年3月,已经停止或关闭.
香港是法治之区,若梁福元和其他新界人,认为政府的新界土地房屋政策不合法,则应该循司法覆核等法律途径,争取公道,只要打赢官司,则新界村屋就不受限制,新界村民的利益就”一天都光晒”,领导者就成为新界村民的大英雄.若新界人自知理亏,不敢循法律途径寻求公道,却继续宣扬这种观点,则有混淆视听、误导村民之嫌.从大棠荔枝山庄霸占官地一事和近期新界村民反对申报僭建制度,说明有些新界人的法治观念薄弱,以为聚众、威吓就可以达到目的,政府必须清晰地向他们宣示,新界受香港法律规管,政府会坚定有效执法,若任何人以为可以绕过法律,迫使政府屈服,肯定徒劳无功,而且会付出代价.(A02)
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路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3