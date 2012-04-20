〔港报社评〕曾梁有商有量,港府交接开好头--文汇报4月20日

有关处理明年私家医院”双非”配额的事宜,带出了现届港府和下届港府政策衔接及顺利交接的问题.曾荫权昨日明确表示,现届政府余下任期的首要工作是在各方面交接上保持顺利过渡,尽量支持下届港府的工作.事实上,做好政府交接工作,实现新旧政府的平稳过渡和政策衔接,既是香港的利益所在,也是中央政府的要求.由于现届与下届政府在一些政策取向上有所不同,能否达至政策衔接,避免引起震荡,备受关注.曾荫权和梁振英在”双非”配额问题上有效配合,达成共识,为政策衔接开了一个好头,无疑大大增强了社会对新旧政府实现顺利过渡的信心.

必须看到的是,梁振英提出的”稳中求变”及”适度有为”施政理念,意味下届港府与现届港府在政策上会有所不同,这就需要新旧政府在交接过程中协调配合.这种情况在其他国家或地区的政府换届更替时会经常遇到.只要双方本着对香港、对国家高度负责的精神,保持有商有量、互相配合的态度,交接过程中的各种问题都可以解决.

现届港府虽然只余下2个多月的任期,但直至7月1日下届政府上任之前,依然需要恪尽职守,负责各项政策的推行及落实,积极有为地做好本届政府任期的各项工作.同时,对于一些跨越新旧政府任期的政策,现届政府应积极与新任特首沟通合作,确保政策衔接,落实畅顺,这是合理而正常的安排,并不存在所谓”跛脚鸭”的问题.(A03)