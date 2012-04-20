〔港报社评〕曾梁有商有量,港府交接开好头--文汇报4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
有关处理明年私家医院”双非”配额的事宜,带出了现届港府和下届港府政策衔接及顺利交接的问题.曾荫权昨日明确表示,现届政府余下任期的首要工作是在各方面交接上保持顺利过渡,尽量支持下届港府的工作.事实上,做好政府交接工作,实现新旧政府的平稳过渡和政策衔接,既是香港的利益所在,也是中央政府的要求.由于现届与下届政府在一些政策取向上有所不同,能否达至政策衔接,避免引起震荡,备受关注.曾荫权和梁振英在”双非”配额问题上有效配合,达成共识,为政策衔接开了一个好头,无疑大大增强了社会对新旧政府实现顺利过渡的信心.
必须看到的是,梁振英提出的”稳中求变”及”适度有为”施政理念,意味下届港府与现届港府在政策上会有所不同,这就需要新旧政府在交接过程中协调配合.这种情况在其他国家或地区的政府换届更替时会经常遇到.只要双方本着对香港、对国家高度负责的精神,保持有商有量、互相配合的态度,交接过程中的各种问题都可以解决.
现届港府虽然只余下2个多月的任期,但直至7月1日下届政府上任之前,依然需要恪尽职守,负责各项政策的推行及落实,积极有为地做好本届政府任期的各项工作.同时,对于一些跨越新旧政府任期的政策,现届政府应积极与新任特首沟通合作,确保政策衔接,落实畅顺,这是合理而正常的安排,并不存在所谓”跛脚鸭”的问题.(A03)
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路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3