〔港报财经评论〕风险发作放水治病--信报4月20日

风险发作放水治病 /习广思

国寿蟹货重重.大市炒作放水先有内银股获抢仓,昨天轮到保险股及证券股.国寿(2628.HK)早前公布首季保费收入下跌7%,这理应是一个负面消息,但与钢铁及航运股一样,股价却在坏消息中攀升,那都是出于买反弹的预期.大行甲指,国寿的银保渠道销售需要减少30%至35%,才能令经纪渠道销售出现增长,进入第二季及下半年,保费要录得正增长,仍需要一段时间.如果按这思路,国寿复苏遥遥无期.

西班牙像癌症病人般,做过一次手术后,近期有复发迹象.债息上升、国债拍卖、银行坏账等,欧洲形势过去2年总是反反覆覆.西班牙成功卖出10年期国债,但债息不跌反升,好消息不见得非常好.西班牙央行称,1月全国银行坏账比率上升至7.91%,是1994年以来最高水平,而2007年房地产泡沫爆破前,银行坏账尚不足1%.但只要想一想,一个政府面对庞大削赤压力,刚刚才承认衰退(早早已陷入衰退),何来信贷需求,而且国内存款正在想办法搬家出境外;其次,全国失业率近24%,还不起银行贷款的人只会愈来愈多.欧债危机山雨欲来,不要忘记在债务漩涡中,尚有评级炸弹.

去年第四季,新兴市场第一轮减息放水,主要是欧债动荡,一度教新兴央行措手不及.近日,印度冒着通胀风险减息,巴西再度出手减息,中国一方面扩大人民币交易区间,另方面在温总的”回旋余地”后,人行明示放水可能.新兴市场面对增长放慢的风险,但有形之手有本钱、有空间放水,正是股市每每出现风险时,总有憧憬和炒作理由的原因.欧洲推出两轮LTRO后,蜜月期过去,但痛苦期尚未来,LTRO对市场的效力正在消散,短期难再有放水行动.

过去无论在施政报告或回应楼市问题上,曾特首强调及坚持”大市场小政府”原则,但梁候任特首人未上任,已经否定了这个思维.纵然本港”自由放任市场”之名早已因最低工资而名存实亡,但候任特首在”金融时报”访问中正式向全世界宣告,有形之手将愈来愈大,大市场小政府模式将改变.对前者来说,这是原则;对后者来说,这是模式.说穿了,照老爷来看,哪有政府是小的?在当选不到两个月内就有此言,这番话究竟剃了谁的眼眉?没大茶饭吃的日子,江湖从此势必多事.(B02)

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市场或考验瑞士央行 /苏子

欧罗兑瑞郎连日来一直在1.20/1.2050间窄幅争持,目前市场正注视着汇价会否顺利下破1.20这个瑞士央行已表明不容有失的重要支持关口.其实希望短期的欧罗兑瑞郎能够明显下破1.20支持关口,以测试瑞士央行是否真会入市干预欧罗兑瑞郎的弱势.而近期欧罗兑瑞郎在1.20支持关口附近出现这种争持不下的局面,担心稍后汇价即使可以自1.20支持关口明显回升,但市场上众多的淡友怎会死心不息,令欧罗兑瑞郎在面对市场上的庞大沽压下而再次转弱,并再度考验1.20关口的支持力.因此,倘若瑞士央行不干预,相信欧罗兑瑞郎最终会下破1.20心理关口,直至央行动用真金白银入市干预才有望重拾升浪.

留意目前英镑兑美元的10天、50天、100及200天SMA分别处于1.5922、1.5843、1.5715及1.5838,此四条由短期至长期的移动平均线,相差只有大约200点子而已,反映汇价在过去一段非常长的时间里只是窄幅上落,完全没有方向可言.昨天英镑兑美元已见升破1.60心理关口并企稳之上波动,由于1.60心理关口为早前一直屡攻不破的重要阻力位,而且亦明显高于上述的四条重要移动平均线,故汇价只要在本周余下时间可以继续保持在1.60心理关口以上波动,到本周收市时更成功升至20周保历加通道的顶部阻力以上的话,料汇价有望成功摆脱在过去一段非常长的时间里的窄幅上落闷局,随后将朝着1.70方向迈进.

另留意英镑兑美元的周线一目均衡图云雾区顶部阻力现处于1.6010,如英镑兑美元本周高收的话,由于届时亦已成功在云雾区顶部阻力以上收市,故英镑兑美元后市的走势肯定是正面的.短线而言,投资者用英镑兑美元的20天SMA作为好淡判别位,如汇价稍后的调整一直未见返回20天SMA支持以下,则策略上以候低建立英镑兑美元好仓有较高胜算.

本周早段美元兑日圆曾低见80.28,此低位与20天保历加通道的80.16底部支持及80心理关口十分接近;随后汇价自此低位强力反弹,并升回50天SMA的81.40阻力以上,使本来较为恶劣的技术走势再次好转过来.美元兑日圆处于81.65水平.若本周五美元兑日圆可以进一步升至上周的81.86高位以上收市,料美元兑日圆将有极高机会在80.28见了重要底部,随后将再挑战84关口阻力,甚至创今年高位.(B12)