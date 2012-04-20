〔港报财经评论〕流动性宽松,稳股市有余--经济日报4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
流动性宽松,稳股市有余 /林瑞芬
中国随时降RRR息不变.这是中国央行在公布3月CPI资料后的首次表态,已明确透露出微调货币政策宽松讯号.同时,可能也预示着全球降息潮流,央行近期将再次降RRR的重要讯号.汇丰银行亚太区顾问梁兆基就认为,中国出口现低迷,但预期今年经济增长7.5-8%目标可保持,并会依靠内需支持经济,预期今年以下调RRR为主,减息则视乎通胀情况,以及楼市能否稳定而定.
A股欠惊喜大升空间窄.不过,始终降RRR的刺激力不及减息,A股亦可能在短期获消息确认后呈套利回吐,故散户亦要小心捕捉上落车时机.要对股市有所刺激,币策须有惊喜.若内地减RRR超过0.5厘,可被视为加强改善流动性兴奋剂,对A股上升才能创造空间.在没惊喜下,还需等经济及企业利润改善.A股目前反弹有余,但呈大牛式冲动起飞能力还是不足.技术上,按上证综指示,该股主要阻力位近下降轨2450,支持在2250.
金融创新对券商股有利.让A股小牛健康成长,相信中央还有很多工夫要做.证监会上周末就调降了证券业的风险资本准备金,将自营、资产管理、经纪等多项业务的风险准备金全线下调.自营权益类证券、固定收益类证券的风险资本准备基准计算比例从20%和10%降低到15%和8%.专项、集合、限额特定、定向资产管理业务的计算比例从8%、5%、5%和5%降低到4%、3%、2%和2%.资料测算显示,本次调降风险资本准备,将释放约400亿港元资金.
以往证券股高度依赖经纪业务和自营业务盈利来源,致业绩对股票市场涨跌较敏感,股票市场的续跌带来经纪业务和自营业务双重萎缩.若未来创新业务有大发展空间,将更灵活应对,故中信证券(6030.HK)甚至将上市的海通证券(6837.HK)中、长期股价表现将不俗.中移动破90港元不出奇.所见醒目钱已在稍套现强势股腾讯(0700.HK)高见240.2港元,收237.2港元,建议可考虑中移动(0941.HK).判全球流动资金面宽松,只要欧债问题可控,纵恒指略为试穿21,000而回,淡友大质不落,中移动此时就会发挥支持港股作用,看中移动股价昨略为突破密集阻力位86港元,昨收86.15港元,如有神来之笔,猜想可冲破90港元大关.(012)
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内银派季绩憧憬撑大市 /余少文
传放宽险企境外投资.大市走高,除了外围因素外,市场亦憧憬中央放水,因为中国传出放宽保险公司境外投资限制,保险股成为昨日领涨股.只是保险股增加境外投资,对H股的实质支持有限,因为不少A股较H股更为吸引,相比之下,红筹股吸引力更大,尤其中国移动(0941.HK)等大红筹,甚至乎汇丰控股(0005.HK)、渣打集团(2888.HK)、友邦保险(1299.HK)等也是考虑之列,因为内地目前没有这类股份.
另一支持大市造好因素,是人民银行透过新华社”出口术”,表示将灵活调节银行体系流动性,综合考虑外汇占款流入、市场资金需求变动、短期特殊因素平滑等情况,合理采取有针对性的流动性管理操作.如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应,自然令市场憧憬中国随时下调存准率.人行提及采取一系列措施前考虑因素,首要是外占款流入问题,即使采取措施也是先采取逆回购,然后才是下调存准率.
四大行4月存款恐急降.反而担心内地媒体昨日报导,指四大国有银行4月首两周存款减少超过1万亿元人民币,因为内地3月新增存款高达2.95万亿元,出乎市场预料,成为内地3月新增贷款超过1万亿元动力所在,以及是首季新增贷款达标因由.若然存款急降,一定会影响4月新增贷款表现,对内银股而言是不利因素.
然而,内银股今日开始公布首季业绩,盈利表现反而对大市短期走势有较大影响,预期内银股今年盈利增长会降至10%左右.而彭博综合证券商首季预测数字后,料工商银行(1398.HK)和建设银行(0939.HK)首季盈利可达618亿港元和538亿港元,农业银行(1288.HK)或可超越中国银行(3988.HK)成为首季赚钱排名第三,内银股首季盈利平均增长则约25%,略低于去年盈利平均增长不足28%.尽管内银股首季盈利增长仍可超过两成,但过去所见,内银股上半年盈利表现一向好过下半年,增长幅度也较大,即使首季甚至乎第二季盈利增长可维持两成以上,也不能掉以轻心,尤其四大行下半年盈利增长放缓机会最大,小心会成为大市回调的藉口.(010)
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路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3