《香港报摘》--其他报纸重要消息4月20日

* 明报:

--东方海外(0316.HK)今年首季总运货量按年增加5.4%,但总收入下跌0.9%至13.2亿美元.

--摩根大通报告引述澳门传媒报导称,永利澳门(1128.HK)在Cotai的新项目有可能于今个月内获得批准,报告估计新项目可能为永利的估值每股增值3.1港元.

--市场消息称,复星医药(600196.SS)已向港交所(0388.HK)递交上市申请,将集资8亿美元.

--中国内地娱乐大亨、华谊兄弟电影公司创办人之一王忠磊上周斥资7,980万港元购入香港中半山豪宅富汇豪庭一个单位,与著名导演冯小刚为邻.

* 星岛日报:

--前中国银监会主席刘明康在港表示,目前国内银行对房地产开发商的贷款风险仍在上升,他并提醒香港投资者,一些财政有问题的内地房地产企业来港借货或发行点心债,未必是好事,其至可能引发债务"轩然大波".

--香港证券专业学会行政总裁黄兆勳表示,随着香港财富管理市场不断扩张,预料未来三年内私人银行前线客户经理将由现时约1,500-2,000人上升一倍,而香港有意引入私人银行操守指引.

--恒生银行(0011.HK)预期,今年第一及第二季香港经济增长分别为1.7%及2.5%,下半年的增幅约为4%.

* 苹果日报:

--据本报调查,中国汽车经销商正通汽车(1728.HK)截至去年底止的有形净资产几乎等于零,反映其物业、厂房、存货以至用作营运的现金,差不多全数用借贷支持.

--市场消息透露,永亨银行0302.HK向个别优质客户批出低至基于香港银行同业拆息(HIBOR)利率加1.67厘的按揭息率,即低于2厘.

* 东方日报:

--内地传媒报导称,中国保监会近期曾与多家大型保险资产管理公司沟通,对保险资金境外市场投资管理办法进行征求意见,未来法规要求可能略显宽松.

* 文汇报:

--银基集团(0886.HK)执行董事兼行政总裁关浣非近日接受专访时称,公司一季度的酒类销售保持一定增长,五粮液形象店增至300多间.

* 大公报:

--中国石化(0386.HK)及新奥能源(2688.HK)发表一封致中国燃气(0384.HK)员工的公开信,提及了解中国燃气员工对收购要约表达关注.

--消息人士透露,港铁(0066.HK)旗下沙田大围站项目拟于短期内招标,合共涉及2,900个单位.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄凯

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中国报摘 [PRESS-CN-CMN]