《香港报摘》--其他报纸重要消息4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
* 明报:
--东方海外(0316.HK)今年首季总运货量按年增加5.4%,但总收入下跌0.9%至13.2亿美元.
--摩根大通报告引述澳门传媒报导称,永利澳门(1128.HK)在Cotai的新项目有可能于今个月内获得批准,报告估计新项目可能为永利的估值每股增值3.1港元.
--市场消息称,复星医药(600196.SS)已向港交所(0388.HK)递交上市申请,将集资8亿美元.
--中国内地娱乐大亨、华谊兄弟电影公司创办人之一王忠磊上周斥资7,980万港元购入香港中半山豪宅富汇豪庭一个单位,与著名导演冯小刚为邻.
* 星岛日报:
--前中国银监会主席刘明康在港表示,目前国内银行对房地产开发商的贷款风险仍在上升,他并提醒香港投资者,一些财政有问题的内地房地产企业来港借货或发行点心债,未必是好事,其至可能引发债务"轩然大波".
--香港证券专业学会行政总裁黄兆勳表示,随着香港财富管理市场不断扩张,预料未来三年内私人银行前线客户经理将由现时约1,500-2,000人上升一倍,而香港有意引入私人银行操守指引.
--恒生银行(0011.HK)预期,今年第一及第二季香港经济增长分别为1.7%及2.5%,下半年的增幅约为4%.
* 苹果日报:
--据本报调查,中国汽车经销商正通汽车(1728.HK)截至去年底止的有形净资产几乎等于零,反映其物业、厂房、存货以至用作营运的现金,差不多全数用借贷支持.
--市场消息透露,永亨银行0302.HK向个别优质客户批出低至基于香港银行同业拆息(HIBOR)利率加1.67厘的按揭息率,即低于2厘.
* 东方日报:
--内地传媒报导称,中国保监会近期曾与多家大型保险资产管理公司沟通,对保险资金境外市场投资管理办法进行征求意见,未来法规要求可能略显宽松.
* 文汇报:
--银基集团(0886.HK)执行董事兼行政总裁关浣非近日接受专访时称,公司一季度的酒类销售保持一定增长,五粮液形象店增至300多间.
* 大公报:
--中国石化(0386.HK)及新奥能源(2688.HK)发表一封致中国燃气(0384.HK)员工的公开信,提及了解中国燃气员工对收购要约表达关注.
--消息人士透露,港铁(0066.HK)旗下沙田大围站项目拟于短期内招标,合共涉及2,900个单位.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3