《离岸人民币综述》跨境贷款料提升香港银行人民币业务盈利水平

记者 陈敏

路透香港4月20日电---中国拟加快推进深港银行跨境人民币贷款业务试点,在连接在岸和离岸市场方面又向前迈进了一步.此举料提升香港银行人民币业务的利润,并推升离岸市场整体利率水平.

新华社的报导称,深圳市将允许深港银行进行跨境人民币贷款业务试点,利用香港低成本人民币资金支持前海开发开放和重点产业发展.该方案已获得深圳市政府常务会议研究通过,但还需待政府有关部门正式批准后实施.

此举正值中国政府出台多项里程碑式放松资本项目管制的措施.中国央行时隔五年后再次宣布扩大人民币/美元日波幅,由0.5%扩大至1%;外管局并随即表示,将对银行结售汇综合头寸实行正负区间管理,允许机构卖空美元.

香港的人民币贷款市场去年下半年才开始有起色,年底时贷款余额为308亿元,和作为银行负债的五千多亿人民币存款相比,银行的贷款资产显得微不足道.

这也是为什么即使占香港人民币市场30%份额的中银香港(2388.HK),其人民币业务对于净息差仍是减项的主要原因.

中银香港财务总监卓成文此前在该行年度业绩新闻会上表示,去年净息差下降的一个原因是人民币业务摊薄了整体水平,但到下半年有所改善,由于贷款定价能力增强和人民币资金运用渠道拓宽.

高盛的报告对深圳跨境人民币贷款项目对香港银行的影响作了预测.报告指出,香港人民币存款中每10%存款若在深圳作贷款,行业平均净息差、税后净利和股本回报率会较2011年分别提升2.8个基点、2.1%和24个基点.

"我们认为中银香港可能是主要的受益者,因其人民币市场份额非常大.预计平均净息差、税后净利和股本回报率会较2011年分别提升4.2个基点、2.6%和39个基点."报告称.

与此同时,更多贷款需求会令原本已经收缩的离岸人民币资金池的流动性更为紧张.事实上,一些银行已经掀起了一波高息吸纳存款的活动,一年期存款利率高达2.5%.

东方汇理银行高级策略师张淑娴认为,由于利息水平差异,银行应该会有动力去深圳放贷.这将推高香港市场上人民币交叉货币互换和美元/人民币远期报价.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 14,862.1 50

2. 渣打 7,546.0 23

3. 中国银行 6,807.3 5

4. 巴克莱资本 3,183.0 5

5. 苏格兰皇家银行 2,258.0 5

**本周市场动态**

--中国人民银行周六宣布,自4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一,即每日人民币兑美元交易价可在当日中间价上下百分之一的幅度内浮动.

--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)发行首笔于伦敦证券交易所上市的点心债,该笔三年期点心债受到欧洲投资者追捧,规模由初定的10亿元扩大至20亿元,票面息率为2.875%,收益率为3%.

--伦敦金融城政府(City of London Corporation)发布报告称,伦敦的客户和银行间人民币存款已达到1,090亿元人民币,希望与数家大型银行联手将伦敦提升为人民币离岸交易中心.

--中国人民银行金融市场司公布,中国人寿集团旗下的中国人寿(海外)获得进入内地银行间债市的资格,成为首家可以使用境外人民币购买内地银行间债券的本港注册保险商.

--中国银行称,2011年共办理跨境人民币结算量超过1.7万亿元,其中内地机构结算量约7,800亿元,中银香港等24家海外机构为客户办理跨境人民币结算业务接近1万亿元.目前中国银行共为境外参加行开立跨境人民币清算账户600多户.(完)

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