〔电讯产业〕中移动香港分支下周将推出新一代4G LTE流动数据服务

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透香港4月20日电---全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)的香港分支宣布,将于下周推出新一代4G LTE流动数据服务,并包括全港首创的中港两地数据共用服务计划.
中国移动香港有限公司的新闻稿称,该全新的4G LTE服务提供的数据传输将较3G(第三代流动通讯)快50倍.该服务将于本月25日(下周三)正式推出.预期在今年底,4G LTE网络室外覆盖可达现有网络的100%覆盖水平,室内覆盖可达80%水平.
"我们对4G LTE技术发展前景非常乐观,相信各营运商会把网络发展重点转移至4G LTE."中国移动香港行政总裁李帆风表示.
他并指出,从各手机制造商得悉,2012年将有多达20款4G LTE手机及平板电脑应市,估计整体4G LTE的发展步伐将比当年的3G快.
此外,中国移动香港由今天起为本地客户提供中港两地数据融合共用的月费计划,令客户可节省外游时的数据漫游开支.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3