《香港已公布新股发行上市日程表》--4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透香港4月20日电---以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2012年以来已在香港交易所上市公司一览表: 新股申购: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 公开招股日 公司名称 发行量(亿股) 集资额(亿港元) 发行价(港元) 上市日 保荐人 4/17-20 海通证券H股(6837.HK) 12.294 130.3* 10.6* 4/27 海通国际、摩根大通 4/17-20 中盛资源(2623.HK) 1.2976 1.31-1.97 1.01-1.52 4/27 海通国际 2/29-3/5 普甜食品(1699.HK) 2 2.18-3.06 1.09-1.53 不予进行 信达国际 2012年已上市新股: 上市日 公司名称 发行价(港元) 集资额(亿港元) 首日股价变幅 保荐人 --------------------------------------------------------------------------------------------------- *4/20 江南集团(1366.HK) 1.42 5.46 持平 大和 4/18 协同通信(1613.HK) 0.33 0.99 升9.1% 英皇融资 4/13 CW Group(1322.HK) 1.33 2.16 升5.3% 国泰君安 4/2 钜大国际(1329.HK) 1.1 0.55 升39% 华富嘉洛 3/30 皓天财经(1260.HK) 1.39 3.48 跌3.6% 东英亚洲 3/23 力量矿业能源(1277.HK) 1.26 11.72 跌4.8% 汇丰 3/19 俊知集团(1300.HK) 1.2 2.4 升4.2% 永丰金证券 3/1 阳光油砂(2012.HK) 4.86 44.9 跌3.3% 中银国际、德银和摩根士丹利 2/23 西王特钢(1266.HK) 2.65 13.25 跌19.6% 摩根大通 2/23 克莉丝汀(1210.HK) 1.6 4 升0.63% 法国巴黎资本(亚太) 2/10 必瘦站(1830.HK) 0.88 2.2 升1.1% 光大证券 1/19 宏创高科(8242.HK) 0.8 0.4 升12.5% 丰盛融资 1/18 太古地产(1972.HK) (介绍上市) 不适用 升2.7%^ 中银国际、高盛、汇丰和摩根士丹利 1/18 联合水泥(1312.HK) 1 1.65 升9% 浩德融资 1/18 允升国际(1315.HK) 1.2 0.9 升33.3% 光大证券 1/16 瀚洋控股(1803.HK) 0.93 0.93 升32.3% 申银万国 1/12 开世中国(1281.HK) 0.90 1.35 升12.2% 招商证券 1/12 华众控股(6830.HK) 1.40 2.8 升 6.4% 国泰君安 1/12 汇力资源(1303.HK) 1.70 4.25 升 4.1% 光大证券 1/12 柏能集团(1263.HK) 1.60 1.68 跌 0.6% 华高和昇 1/9 易通讯集团(8031.HK) 0.6 0.42 升1.7% 瑞穗证券亚洲 1/6 中国融保金融(8090.HK) 0.28 1.08 升58.9% 金利丰 注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2012年1月至今已上市的公司. 2. *代表新增或已更新内容. 3. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算. (完) 浏览其他香港新股新闻,请点选[IPO-HK-CMN] --记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3