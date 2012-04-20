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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 14:43 BJT

〔香港经济〕3月提交破产呈请书数目按月增2.8%,按年则减少逾一成

路透香港4月20日电---香港破产管理署周五公布数据,今年3月份提交破产呈请书的数目为777宗,按月增加2.8%,按年则减少10.3%.

根据该署刊载于网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,3月份发出接管/破产令的数目为646宗,按月增加27.7%,按年则减少18.2%.

香港今年1-3月的失业率持平于3.4%,政府预测2012年香港的本地生产总值(GDP)增幅为1-3%,较2011年预测的5%明显倒退.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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