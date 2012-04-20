〔澳门社会〕香港富商罗杰承作证承认其出售涉欧文龙案的五幅土地予华置

路透澳门4月20日电---香港富商罗杰承周五在澳门终审法院审讯前高官欧文龙贪污案中出庭作证,他确认其为出售五幅毗邻澳门国际机场土地予华人置业(0127.HK)的卖方.

至于同属案中证人的华置主席兼行政总裁刘銮雄则未有露面.检察院表示,放弃听取证人刘銮雄的判词.

罗杰承作证时透露,他是于2005年买入Moon Ocean这家公司,并由其100%持有.而这家公司股份后来悉数售予刘銮雄.

罗杰承表示,于2004年底至05年初期间,物业顾问仲量联行的一名代表向他透露有关该五幅土地将予出售,而罗氏感到兴趣,并向对方查询进一步资料,但一直未获回音.直至四至六个月后,对方向罗杰承提供了相关文件,载有详细资料,而罗杰承表示,他当时以为有关土地是由私人公司拥有,并不知道属澳门政府拥有.

案中涉及澳门(乙+水)仔伟龙马路接邻澳门国际机场的五幅土地的批地.目前该等土地由华置发展为名为"御海.南湾"的高档住宅项目.

罗杰承说,他当时对该项目很感兴趣,并邀请刘銮雄一起投资,是因为他知道刘銮雄可以在财务上提供到帮助,而刘在考虑一段时间后答应.

**罗杰承出售项目获利8-9亿港元**

他指出,有关竞投该项目的标书由仲量联行和另一公司负责,而2005年6月仲量联行向其提交标书,惟他没有仔细阅读,主要由其法律顾问和仲量联行负责.他续称,他原来对该项目的投资额约7-8亿港元,后来合共以16亿港元左右售予华置.

据澳门终审法院聆讯指出,刘銮雄和罗杰承投资的一间公司,是三家有份入标竞投五幅位于澳门机场对面的土地的财团之一.

控罪指出,评标委员会当时认为三份标书均不符合要求,但刘氏与罗氏的公司在澳门前运输工务司司长欧文龙收受2,000万港元后中标.欧文龙此前已因贪污罪成判囚28年半,并已在服刑中.

罗杰承表示,Moon Ocean支付的2,000万港元是作为给予建筑公司的前期工作费用.由于Moon Ocean在澳门没有银行户口,故经由另一间公司将钱转过去.

他表示,与刘銮雄曾与欧文龙见过面,但内容并不曾提及该项目的事宜.

罗杰承为博美投资集团主席,其投资业务广泛,包括房地产、财务融资、唱片公司、大型表演、书籍出版、市场推广、餐饮业等.他亦是两支本地足球队南华和天水围飞马的班主.

华置周四晚发出公告澄清,刘銮雄与先前公司收购Moon Ocean的两家卖方公司并无任何关系,不构成关连交易.公告称,公司于2005年12月向Easy Action Limited收购Moon Ocean的70.01%股权,其后再于去年3月向Best Express Holdings Limited买入Moon Ocean余下29.99%股权.该两卖方于过去及现在均为独立第三方.

这次是继早前香港大型蓝筹发展商--新鸿基地产(0016.HK)两名联席主席郭炳江和郭炳联卷入与前政务司司长许仕仁的贪污案而被拘捕后,另一宗涉及香港地产富豪的事件.但郭氏兄弟等目前尚未被提出控告.(完)