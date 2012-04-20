〔香港新股〕海通证券H股筹约130亿港元,规模为今年亚太市场最大(更新版)

(新增市场评论)

* H股以招股区间低档10.60港元定价,较A股折价近17%

* 筹资130.3亿港元,为今年亚太市场规模最大IPO案

* 定价低有助于吸引投资人

* IPO市场气氛仍谨慎

路透香港4月20日电---中国海通证券(600837.SS)(6837.HK)H股首次公开发行(IPO)卷土重来,并以招股区间低档定价,但集资规模仍为今年来亚太市场最大.市场人士认为,定价较低有利于上市后吸引投资人注意,然市况不明以及近期民企丑闻,令新股市场仍相对谨慎.

据接近此事的消息人士周五表示,该家中国以资产计第二大券商以每股10.60港元定价,此前招股区间为10.48-11.18港元;共筹资130.3亿港元(约16.8亿美元),为目前为止今年亚太市场规模最大的IPO案.

凯基证券营运总裁邝民彬指出,尽管海通证券IPO成功定价,但不能以此判定IPO市场已经回温,定价策略、时机以及行业前景在左右IPO案的成功.

"海通是单独的case(案例),不能说市场的热情已经恢复,"他说,"经过上次经验,投行策略上找了比较多中长线投资者,策略调校后定价也较有吸引力."

一接近此案的消息人士称,"从资本市场的观点,留点赚钱的空间是合理的."

以海通A股今日收盘价10.33元人民币计算,其H股IPO定价折价约16.7%.海通证券H股将在下周五(4月27日)挂牌交易.

**散户缺热情,长线投资者更形重要**

分析师指出,近期一些挂牌时间尚短的民营企业爆出会计问题,以及去年不少IPO新股股价表现平平,甚至低于招股价,令一般散户投资人对于IPO热情缺缺.这也令未来IPO在吸引长线投资者注意上相形重要.

据消息人士稍早表示,海通证券至少获得11名基石投资者认购5.80亿美元,其中以泛亚洲为投资标的的私募基金PAG将认购3亿美元股票,其他投资者还包括美国的D.E. Shaw,日本SBI(8473.T)以及大新银行(2356.HK).[ID:nSH0101885]

去年日本以外亚太新股市场,规模大于2.5亿美元的IPO,有将近75%股价低于招股价.

海通证券本次共发行12.29亿股,以2012年预估业绩计,市账率约为1.3倍,较其A股1.9倍的市账率为低.其竞争对手中信证券(600030.SS)市账率为1.5倍.

海通原计划去年12月在香港IPO,但随后因市场剧烈波动而决定推迟.不过今年以来恒生指数.HSI累计扬升11%,这已经鼓舞中国光大银行(601818.SS)和三一重工(600031.SS)等纷纷重启H股上市计划.

花旗(C.N)、瑞信、德银(DBKGn.DE)、海通国际和摩根大通(JPM.N)任联席全球协调人,并与汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、野村、渣打(2888.HK)(STAN.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起担任联席主承销商.

上市一年余的中国童装业者博士蛙控股(1698.HK)3月公告称审计师辞任并将延误年报公布,再度引发对中国民营企业财报的忧虑.该股已经停牌.[ID:nSH0100575](完)

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--记者 李珊珊/Elzio Barreto; 审校 张喜良