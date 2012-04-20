〔香港个股〕宝胜国际料中期将亏损,因库存及Converse独家分销到期

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透香港4月20日电---全球最大运动鞋代工厂商裕元工业集团有限公司(0551.HK)拥有的零售渠道--宝胜国际(3813.HK)周五表示,至3月31日止六个月将录得亏损,因库存、成本增加以及Converse独家分销结束.
裕元持股56%的宝胜国际在联交所发布公告称,销售及分销开支增加、提高客户销售折扣以降低存货压力,以及与Converse独家分销权已在去年底到期,是造成净利亏损的原因.
宝胜表示,中期业绩将在5月发布.
由于竞争激烈以及定位不明,中国本地体育行业去年以来挣扎于减少过高的库存,龙头业者李宁(2331.HK)称经过去年积极建立清货渠道以及控制销售后,预计今年库存回购金额可望减少一半以上.但分析师认为行业前景仍艰难.[ID:nSH0100805]
裕元与宝胜同属台湾宝成工业(9904.TW),该集团为Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿迪达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)、New Balance等运动鞋及用品制造商.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3