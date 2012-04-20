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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 19:14 BJT

〔香港个股〕宝胜国际料中期将亏损,因库存及Converse独家分销到期

路透香港4月20日电---全球最大运动鞋代工厂商裕元工业集团有限公司(0551.HK)拥有的零售渠道--宝胜国际(3813.HK)周五表示,至3月31日止六个月将录得亏损,因库存、成本增加以及Converse独家分销结束.

裕元持股56%的宝胜国际在联交所发布公告称,销售及分销开支增加、提高客户销售折扣以降低存货压力,以及与Converse独家分销权已在去年底到期,是造成净利亏损的原因.

宝胜表示,中期业绩将在5月发布.

由于竞争激烈以及定位不明,中国本地体育行业去年以来挣扎于减少过高的库存,龙头业者李宁(2331.HK)称经过去年积极建立清货渠道以及控制销售后,预计今年库存回购金额可望减少一半以上.但分析师认为行业前景仍艰难.[ID:nSH0100805]

裕元与宝胜同属台湾宝成工业(9904.TW),该集团为Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿迪达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)、New Balance等运动鞋及用品制造商.(完)

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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